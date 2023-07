Επίθεση με drone στη Μόσχα - «Τρομοκρατία του Κιέβου» καταγγέλλει η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε επίθεση από τρία ουκρανικά drone τα ξημερώματα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές ζημιές.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Ιουλίου αποτράπηκε απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να εξαπολύσει τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους στην πόλη της Μόσχας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των ρωσικών αρχών.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «ένα ουκρανικό UAV καταρρίφθηκε από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από το προάστιο Οντιντσόβο» της Μόσχας και «άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και συνετρίβησαν ακυβέρνητα» σε κτιριακό συγκρότημα.

Moscow, Russia ❗

Some more footage 🎦🤌

rosZMI published the moment of the so-called UAV attack on the Moscow skyscraper. 💥🔥 pic.twitter.com/4Z0aXcey3d — LX (@LXSummer1) July 30, 2023

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του μετά την ανακοίνωση του δημάρχου Μόσχας για επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλέον αποκατασταθεί.

Από τη νυχτερινή επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε δύο κτίρια που στεγάζουν γραφεία, δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν απόψε. Οι προσόψεις δύο κτιρίων της πόλης υπέστησαν μικρές ζημιές. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες» έγραψε, σε ανάρτησή του στο Telegram, ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

The target of the drone strike in Moscow was a secret Ministry of Economic Development office on the 10th floor of this skyscraper. At least 6 government ministries occupy this building. The offices are guarded by Putin's Federal Protective Service (FSO). pic.twitter.com/iLMyKy4A54 — Igor Sushko (@igorsushko) July 30, 2023

Οι επιθέσεις στη Μόσχα και τα περίχωρά της -περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα- ήταν μέχρι πρότινος σπάνιες, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η αντιαεροπορική της άμυνα κατέρριψε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Λόγω της επίθεσης είχε διακοπεί και τότε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Βνούκοβο.

Three russian ministries are located in the attacked Moscow-City tower – the Ministry of Economic Development, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Digital Development.



Eyewitnesses showed footage of the russian Ministry of Digital Development documentation,… pic.twitter.com/2qzI3AsnfH — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 30, 2023

Οι επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφονται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης που αποσκοπεί στην απελευθέρωση εδαφών που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ καταδίκασε τις επιθέσεις που, όπως τόνισε, «δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη βοήθεια που παρέχουν στο καθεστώς του Κιέβου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ».

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/AFP/Reuters