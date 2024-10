Τυφώνας Μίλτον: Οι αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν τα $60 δισ.

«Πονοκέφαλο» αναμένεται να δημιουργήσουν στις αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα υπέρογκα ποσά των αποζημιώσεων μετά τον σαρωτικό τυφώνα Μίλτον.

Αμερικανοί αναλυτές λίγα μόνο εικοσιτετράωρα μετά το φονικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα, εκτιμούν πως θα μπορούσε να «κοστίσει» από 30 μέχρι και 60 δισεκατομμύρια δολάρια στις ασφαλιστικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθούν οι ζημιές από τον τυφώνα, καθώς τις τελευταίες μόνο ώρες υποχωρούν τα νερά και γίνεται εμφανής η έκταση της καταστροφής.

Η εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS, πριν ο τυφώνας Μίλτον φτάσει στην ακτή της Φλόριντα αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε πως οι απώλειες του ασφαλιστικού κλάδου από τον Μίλτον, θα μπορούσαν να κυμανθούν από 60 έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις αυτές, τοποθετούσαν τον Μίλτον στο επίπεδο του φονικού τυφώνα Κατρίνα το 2005.

Σημειώνεται ότι ο τυφώνας Κατρίνα είχε τις μεγαλύτερες οικονομικές ασφαλιστικές απώλειες που σημειώθηκαν ποτέ από τυφώνα. Η δεύτερη μεγαλύτερη «ζημία» προήλθε από τον τυφώνα Ιαν το 2022, οδηγώντας σε ζημίες ύψους περίπου 60 δισ. δολαρίων.

Εάν οι οικονομικές απώλειες φτάσουν το ποσό των 100 δισ. δολαρίων, ο τυφώνας Μίλτον θα «ισοφαρίσει» τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν πως η επίπτωση αυτή για τον ασφαλιστικό κλάδο θα είναι σημαντική αλλά όχι και καταστροφική.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF