Τυφώνας Μίλτον: Πάνω από 15 νεκροί - Εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα

Τουλάχιστον 15 νεκρούς και εκατομμύρια νοικοκυριά στο σκοτάδι, άφησε ο τυφώνας Μίλτον, στο πέρασμά του.

Η Φλόριντα μετρά τις απώλειες και τις καταστροφές του Μίλτον, που εκτόπισε τον πληθυσμό των δυτικών κυρίως περιοχών, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τους ανεμοστρόβιλους.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τις αρχές, μέχρι και σήμερα, αναφέρουν 15 θανάτους και σύμφωνα με τo ABC News, έξι από τους νεκρούς, σκοτώθηκαν στη διάρκεια δύο ανεμοστρόβιλων, που χτύπησαν την κομητεία Σεντ Λούσι στην κεντρική ακτή της Φλόριντα. Από τα κυριότερα προβλήματα, που ανησυχούσαν εξ αρχής την πολιτεία, είναι η απότομη άνοδος των υδάτων, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που ευθύνονται για μεγάλο μέρος των φυσικών και υλικών ζημιών που μετρά η Φλόριντα.

Σε επίσημες αναφορές, σημειώνεται ότι περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια σπίτια βρίσκονται στο σκοτάδι, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΑΒC μετέφερε τον αριθμό των νεκρών ανά πολιτεία, επικαλούμενο τοπικές αρχές:

St Petersburg: 6 νεκροί

Κομητεία Πινέλας: 2 νεκροί

Κομητεία Volusia: 4 νεκροί

Κομητεία Citrus: 1 νεκρός

Κομητεία Hillsborough: 1 νεκρος

Κομητεία Polk: 1 νεκρος

Την ίδια ώρα, τις απανωτές ενημερώσεις για το σαρωτικό πέρασμα του Μίλτον, διαδέχονται απόκοσμες εικόνες, με πολλούς από τους δρόμους της Φλόριντα να θυμίζουν ποτάμια, με τους διασώστες να επιχειρούν σε διάφορα σημεία, με βάρκες. Τα σπίτια από τα σημεία που χτύπησε ο τυφώνας, είναι διαλυμένα με τους πολίτες να αντικρίζουν συντρίμμια, επιστρέφοντας, δύο μέρες μετά την εκκένωση.

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Φλόριντα ρίχνοντας μέχρι και δύο μέτρα βροχής σε περιοχές στη βόρεια πλευρά της, προκαλώντας πλημμύρες στην ενδοχώρα και συσσωρεύοντας επιπλέον νερό στην κορυφή του κύματος καταιγίδας και στις δύο ακτές. Στην Αγία Πετρούπολη, έπεσαν πάνω από 9 ίντσες βροχής μέσα σε τρεις ώρες το βράδυ της Τετάρτης.



Χρειάστηκε μόλις 24 ώρες για να κλιμακωθεί σε τυφώνα κατηγορίας 5, με ανέμους ταχύτητας έως και 180 μιλίων/ώρα. Καθώς στροβιλιζόταν προς τη Φλόριντα επί δύο ημέρες ως τυφώνας κατηγορίας 4 και 5, συσσώρευε νερό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κυβερνήτης της Φλόριντα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες το πρωί για τη διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης χθες ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «θλιμμένος από τις καταστροφές» που προκάλεσε ο Μίλτον. Στην κομητεία Σαρασότα, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, όπου το νερό έφτασε τα 2,4 με 3 μέτρα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ελέγξουν τις καταστροφές. Κλαδιά δέντρων και διαφημιστικές πινακίδες είναι πεσμένα στους δρόμους. «Πιστεύω ότι ήμασταν τυχεροί», δήλωσε η Κάρι Ελίζαμπεθ. «Θα χρειαστεί πολύς καιρός για να καθαρίσουμε, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερα», πρόσθεσε. Ο Μπάιντεν ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο Χ από τους κατοίκους “να παραμείνουν μέσα” προς το παρόν για να προστατευθούν «από ηλεκτρικά καλώδια που βρίσκονται στο έδαφος, από συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους».

