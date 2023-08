Θάνατος Πριγκόζιν: Τα σενάρια για τη συντριβή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε

Τα βασικά σενάρια για τον θάνατο του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν αναλύουν ειδικοί στο CNN.

Υπενθυμίζεται, ότι ενα αεροπλάνο που μετέφερε τον διαβόητο Γεβγκένι Πριγκόζιν, του οποίου η ομάδα Wagner αποπειράθηκε να κάνει ένα αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιούνιο, συνετρίβη σε πτήση από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη.

Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο έφτασε σε ύψος περίπου 8.500 μέτρα πριν σταματήσει ξαφνικά να μεταδίδει λεπτομέρειες παρακολούθησης. Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το αεροπλάνο «κάηκε» κατά την πρόσκρουση.

«Κατεβαίνει γρήγορα σε μια περιστροφή, και έχει πολύ καπνό. Αυτό είναι ένα αεροσκάφος που φλέγεται. Και φαίνεται ότι έλειπαν κάποια δομικά κομμάτια, αεροδυναμικές επιφάνειες», δήλωσε στο CNN ο βετεράνος ρεπόρτερ αεροδιαστημικής, Μάιλς Ο' Μπράιεν, αφού εξέτασε το βίντεο της πτώσης του αεροπλάνου.

«Ένα αεροσκάφος σαν αυτό απλά δεν πέφτει από τον ουρανό χωρίς να έχει συμβεί κάτι πολύ ασυνήθιστο», πρόσθεσε. Η πτώση θα μπορούσε να οφείλεται σε έκρηξη, είτε μέσα είτε έξω από το αεροσκάφος, πρόσθεσε ο Ο'Μπράιεν -όπως συμβαίνει όταν ένα υλικό εκρήγνυται μέσα στο αεροσκάφος ή το αεροσκάφος δέχεται χτύπημα από πύραυλο.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Σούσι, πρώην επιθεωρητής ασφαλείας στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, επανέλαβε αυτή την πιθανότητα, λέγοντας ότι κατά την πτώση το αεροπλάνο έμοιαζε σαν να είχε μόνο ένα φτερό.

Υποστηρικτές του Πριγκόζιν αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου -ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά τους- φαίνεται να δείχνουν το αεροσκάφος να συντρίβεται και φλόγες να υπάρχουν στο σημείο της πρόσκρουσης στο έδαφος

Ο Πριγκόζιν και η Wagner έχουν πολλούς υποστηρικτές στη Ρωσία, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης εξέγερσης. Σε πόλεις που καταλήφθηκαν για λίγο από τη Wagner, βίντεο έδειχναν τους κατοίκους να τους επευφημούν, να βγάζουν φωτογραφίες με μαχητές και να κατεβάζουν από το αυτοκίνητο τον Πριγκόζιν μόνο και μόνο για να του σφίξουν το χέρι.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην Αγία Πετρούπολη για να τιμήσει τον Πριγκόζιν, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και μηνύματα αγάπης.

Θάνατος Πριγκόζιν: Τα 3+1 σενάρια που εξετάζει το Nexta

Τρία βασικά σενάρια για το θάνατο του επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner Γεβγένι Πριγκόζιν, και ένα ακόμα σενάριο που ανατρέπει όλα τα προηγούμενα, επισήμανε και το ουκρανικό κανάλι Nexta.

Πρώτο σενάριο: Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν καταρρίφθηκε. Το κανάλι του Telegram «Grey Zone», που σχετίζεται με την Ομάδα Wagner, έγραψε αμέσως ότι το τζετ Embraer του Πριγκόζιν καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικά πυρά.

Δεύτερο σενάριο: Έκρηξη μέσα στο αεροσκάφος. Αργότερα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το Κρεμλίνο, όπως το προπαγανδιστικό «Tsargrad», άρχισαν να διακινούν το σενάριο ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εξαιτίας έκρηξης μέσα στο αεροσκάφος, και όχι αντιαεροπορικών πυρών.

Τρίτο σενάριο: Έγιναν όλα μαζί. «Εξετάζονται όλες οι εκδοχές του τι συνέβη, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων του πιλότου, τεχνικών δυσλειτουργιών και εξωτερικών παραγόντων», δήλωσε στο κανάλι RBC πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Ρωσία.

Το σενάριο που ανατρέπει όλα τα σενάρια: Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαργκαρίτα Σιμονιάν δήλωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι «μεταξύ των εκδοχών που συζητούνται» για τη συντριβή του τζετ του Πριγκόζιν υπάρχει και αυτή της σκηνοθεσίας του θανάτου του.

