Σκάνδαλο bullying στην Ιαπωνία φέρνει στο επίκεντρο την αθλητική πειθαρχία σε εφήβους

Ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά τουρνουά της Ιαπωνίας συγκλονίζεται από σκάνδαλο bullying, μετά την αιφνίδια αποχώρηση του λυκείου Koryo, που εκπροσωπούσε την περιφέρεια της Χιροσίμα στο θερινό πρωτάθλημα μπέιζμπολ λυκείων.

Η απόφαση ήρθε ύστερα από αναφορές ότι τέσσερις μαθητές της ομάδας κακοποίησαν σωματικά έναν νεότερο συμπαίκτη τους σε κοιτώνα, τον Ιανουάριο. Η εσωτερική έρευνα του σχολείου επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ ο οργανωτικός φορέας του τουρνουά είχε εκδώσει αυστηρή επίπληξη τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, το θύμα σπρώχτηκε στο στήθος και χαστουκίστηκε στο πρόσωπο. Μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο, αφού οι δράστες ζήτησαν συγγνώμη.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για αποβολή της ομάδας, απειλής για βόμβα και περιστατικών όπου μαθητές του Koryo παρενοχλήθηκαν στον δρόμο.

Το θερινό τουρνουά στο στάδιο Koshien, κοντά στην Οσάκα, με 49 συμμετοχές, αποτελεί κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Ιαπωνία από το 1915, έχοντας αναδείξει αστέρες όπως ο Shohei Ohtani.

Ο διευθυντής του Koryo, Masakazu Hori, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά λυπηρό» και εξήγησε ότι η αποχώρηση έγινε για την προστασία μαθητών και προσωπικού, δεσμευόμενος σε αναθεώρηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ο προπονητής της ομάδας, Tetsuyuki Nakai, τέθηκε εκτός καθηκόντων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η αστυνομία διερευνά το συμβάν έπειτα από καταγγελία του θύματος, ενώ ένας ανεξάρτητος φορέας εξετάζει πρόσθετους ισχυρισμούς πρώην μέλους της ομάδας. Η υπουργός Παιδείας, Toshiko Abe, εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τις «ασυγχώρητες» ενέργειες των μαθητών, προειδοποιώντας παράλληλα για την αποφυγή αβάσιμων κατηγοριών στο διαδίκτυο.

Το τουρνουά Koshien έχει στο παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογων καταγγελιών, που οι επικριτές αποδίδουν στην αυστηρή αθλητική πειθαρχία. Το 2015, το λύκειο PL Gakuen σταμάτησε τη στρατολόγηση παικτών μετά από καταγγελίες για βία και εκφοβισμό, ενώ το 2023 προπονητής άλλης ομάδας παραιτήθηκε κατόπιν κατηγοριών για σωματική κακοποίηση.

Η αποχώρηση του Koryo - πρώτη στην ιστορία του τουρνουά μετά την έναρξη των αγώνων - σημαίνει απώλεια του προγραμματισμένου αγώνα δεύτερου γύρου, την Πέμπτη. Σημειώνεται ότι στον πρώτο γύρο, αντίπαλοι του Koryo αρνήθηκαν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, να τηρήσουν την παράδοση της χειραψίας στο τέλος του αγώνα.

