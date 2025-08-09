ΔΙΕΘΝΗ

«Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

O πρώην ποδοσφαιριστής Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», πέθανε την Τετάρτη στη νότα Γάζα, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέκρινε την UEFA για τον τρόπο που τίμησε τον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως «Παλαιστίνιο Πελέ», χωρίς να αναφέρει τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο 41χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Παλαιστίνης σκοτώθηκε την Τετάρτη στη νότια Γάζα, όταν, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA), ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αντίο στον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, τον “Παλαιστίνιο Πελέ”. Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές», ανέφερε η UEFA σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ την Παρασκευή.

Η απάντηση του Σαλάχ στην UEFA

Ο Σαλάχ απάντησε το Σάββατο: «Μπορείτε να μας πείτε πώς, πού και γιατί πέθανε;».

Φωτ: Χ

Ο αρχηγός της εθνικής Αιγύπτου και ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη συμπαράστασή του στους κατοίκους της Γάζας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το 2023 είχε δωρίσει χρήματα στον Αιγυπτιακό Ερυθρό Σταυρό για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο Αλ-Ομπέιντ είχε 24 συμμετοχές και δύο γκολ με την εθνική Παλαιστίνης, με πιο χαρακτηριστικό αυτό με ψαλιδάκι κόντρα στην Υεμένη στο πρωτάθλημα της Δυτικής Ασίας το 2010. Σύμφωνα με την PFA, πέτυχε πάνω από 100 γκολ στην καριέρα του, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Παλαιστίνιος Πελέ».

Ο θάνατός του προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό αθλητών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Η PFA αναφέρει ότι 421 ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών 103 παιδιά, σκοτώθηκαν ή πέθαναν από ασιτία, ενώ συνολικά οι απώλειες στον χώρο του αθλητισμού ανέρχονται σε 662 άτομα, μαζί με συγγενείς τους.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει επίσης την καταστροφή ή σοβαρή ζημιά σε 288 αθλητικές εγκαταστάσεις, οι 268 εκ των οποίων βρίσκονται στη Γάζα. Μεταξύ αυτών και τα γραφεία της στην περιοχή, τα οποία επλήγησαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Guardian

