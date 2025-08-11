Φωτιές στην Ισπανία: Οι φλόγες απειλούν «θησαυρό» της UNESCO - Εκατοντάδες εκκενώσεις

Η Ισπανία αντιμετωπίζει μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με οκτώ ενεργά μέτωπα στην Καστίλλη και Λεόν και εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ στη Γαλικία καταγράφεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Στην επαρχία Λεόν, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην περιοχή Ελ Μπιέρθο, όπου τρεις φωτιές βρίσκονται στο επίπεδο 2 επικινδυνότητας, απειλώντας τον προστατευόμενο φυσικό χώρο Las Médulas, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί περίπου 800 κάτοικοι από χωριά όπως Καρουθέδο, Ορεγιάν, Λας Μεντούλας, Βόθες και Μόντες δε Βαλδουέθα.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME), που επιχειρούν σε πέντε μέτωπα ταυτόχρονα.

Φωτιές σε άλλες περιοχές της Ισπανίας

Άβιλα: Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή έχει «σταθεροποιηθεί» μετά την καύση 500-600 εκταρίων, ωστόσο παραμένει σε επίπεδο επικινδυνότητας 2 λόγω διακοπής της σιδηροδρομικής γραμμής Άβιλα–Μαδρίτη.

Ζαμόρα: Σχεδόν 850 άτομα απομακρύνθηκαν από τέσσερις οικισμούς, ενώ ο δρόμος ZA-111 και άλλοι επαρχιακοί άξονες παραμένουν κλειστοί.

Παλενθία: Πυρκαγιά στη Μοντάνια Παλένθια έχει τεθεί στο επίπεδο 1.

Η Γαλικία στις φλόγες

Στην Ουρένσε, δύο μεγάλες πυρκαγιές καίνε περισσότερα από 1.000 εκτάρια. Στη Μαθέδα, η φωτιά φαίνεται να έχει εσκεμμένη προέλευση, ενώ στη Σάντρεξα δε Κέιχα καίγονται περίπου 800 εκτάρια, απειλώντας το Εθνικό Πάρκο Serra do Invernadoiro.

Η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τον πληθυσμό του Καρκατίγιο να μην πλησιάζει στην περιοχή της πυρκαγιάς για να αποφευχθούν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Επιπλέον, συστήθηκε στους κατοίκους –ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ή σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα– να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα, ώστε να αποτραπεί η είσοδος καπνού στις κατοικίες.

Με πληροφορίες από 20minutos



