Θάνατος Πριγκόζιν: Επιβεβαιώνει Wagner και Ρωσία - Πώς σχολιάζουν ΗΠΑ και Ουκρανία

Όλες οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στην είδηση του θανάτου του Γεβγκένι Πριγκόζιν μετά την πτώση αεροσκάφους νωρίτερα σήμερα.

Η είδηση για την πτώση του αεροσκάφους και τον κατά τα φαινόμενα θάνατο του Πριγκόζιν έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Οκτώ πτώματα έχουν περισυλλεγεί στο σημείο όπου συνετρίβη σήμερα ιδιωτικό αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες, στα ονόματα των οποίων περιλαμβάνεται αυτό του αρχηγού της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων. Σύμφωνα με το RIA, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται.

«Άρχισε η διενέργεια έρευνας για τη συντριβή του αεροπλάνου τύπου Embraer που σημειώθηκε απόψε στην περιφέρεια Τβερ. Σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών, το όνομα και το επίθετο του Γεβγκένι Πριγκόζιν περιλαμβάνεται σε αυτήν», ανακοίνωσε η Rosaviatsia, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι 10 άνθρωποι επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροπλάνο Embraer Legacy, - επτά επιβάτες και τριμελές πλήρωμα - που ταξίδευε από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Τα συνεργεία διάσωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί.

Βίντεο, των οποίων η γνησιότητα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επί του παρόντος, μεταδόθηκαν σε αρκετά κανάλια στο Telegram που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με τη Βάγκνερ, και δείχνουν συντρίμμια να φλέγονται σε ένα χωράφι ή στιγμιότυπο πτώσης αεροσκάφους.

Θάνατος Πριγκόζιν: Επιβεβαίωση από Wagner και Ρωσία

Η Rosaviatsia, η Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής των Ρώσων μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο επικεφαλής διοικητής της ομάδας Ντιμίτρι Ούτκιν επέβαιναν στο αεροσκάφος Embraer που συνετρίβη, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ο επικεφαλής της Ομάδας Βάγκνερ, ήρωας της Ρωσίας, ένας αληθινός πατριώτης, ο Γεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στη Ρωσία», αναφέρει την ίδια στιγμή ανάρτηση του «Grey Zone», λογαριασμού στην πλατφόρμα Telegram ο οποίος πρόσκειται στη Wagner και δημοσίευε κατά καιρούς βιντεοσκοπημένα μηνύματα του αρχηγού της εταιρίας μισθοφόρων.

«Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος! Ζήτω η Ρωσία!», καταλήγει η σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταξύ των 10 επιβαινόντων.

BREAKING:



Gray Zone, the Wagner Group’s main media channel officially confirms Prigozhin’s death.



They write that he died due to:



“the actions of traitors to Russia." pic.twitter.com/VcRJUyEp7J — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

Οι ΗΠΑ για τον θάνατο Πριγκόζιν

Ο θάνατος του επικεφαλής της εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Ρωσία «δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν» εάν επιβεβαιωθεί, δήλωσε από την αντίπερα όχθη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε δει τις σχετικές αναφορές. Εάν επιβεβαιωθεί (ο θάνατος του Πριγκόζιν), δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν», δήλωσε η Έντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί.

Το Κίεβο για τον θάνατο Πριγκόζιν

Η συντριβή αεροσκάφους στη Ρωσία, με το όνομα του Πριγκόζιν να περιλαμβάνεται στη λίστα επιβατών, είναι ένα «μήνυμα» που στέλνει ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν στις ρωσικές ελίτ, δήλωσε σήμερα σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

«Η θεαματική εξόντωση του Πριγκόζιν και της διοίκησης της Wagner δύο μήνες μετά την απόπειρα του πραξικοπήματός (τους) είναι ένα μήνυμα του Πούτιν προς τις ρωσικές ελίτ ενόψει των εκλογών του 2024», δήλωσε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, εκτιμώντας ότι ο «Πούτιν δεν συγχωρεί κανέναν». «Προσοχή! Προδοσία ίσον θάνατος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

BREAKING:



Anti-aircraft shrapnel visible on the wreckage of Prigozhin’s plane.



Putin killed him pic.twitter.com/V2mvr5c30L — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

New video of Prigozhin’s last moments on earth.



This isn’t a normal crash. It’s obvious that his plane was shot down. pic.twitter.com/cAJxs5F79F — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhin’s private plane in Russia's Tver Oblast.



Video: Russian online news publication Mash / Telegram pic.twitter.com/Ju0RckTGDE — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 23, 2023

