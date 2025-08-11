ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο δικηγόρος της Γκσισλέιν Μάξγουελ λέει πως «έπρεπε να βρουν ένοχο και τη βρήκαν»

«Χρειαζόντουσαν κάποιον στη θέση του και εκείνη ήταν η επόμενη στη σειρά», δήλωσε στο Vanity Fair

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο δικηγόρος της Γκσισλέιν Μάξγουελ λέει πως «έπρεπε να βρουν ένοχο και τη βρήκαν» Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Ο David Oscar Markus, δικηγόρος της Γκσισλέιν Μάξγουελ, υπερασπίστηκε δημόσια την πελάτισσά του, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχε κατηγορηθεί εάν ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε πεθάνει στη φυλακή. «Χρειαζόντουσαν κάποιον στη θέση του και εκείνη ήταν η επόμενη στη σειρά», δήλωσε στο Vanity Fair.

Η δήλωσή του ήρθε μετά από συνάντηση δύο ημερών σε δικαστήριο της Φλόριντα, παρουσία της Maxwell και ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται έντονη κριτική για τον χειρισμό των αρχείων Epstein. Σύμφωνα με το ABC News, εξετάζεται η δημοσιοποίηση απομαγνητοφωνήσεων της συνέντευξης της Maxwell, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Markus, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Todd Blanche, πρώην δικηγόρο υπεράσπισης του Τραμπ, δήλωσε ότι ο Blanche «αναζητά την αλήθεια» και «έκανε εξαιρετική δουλειά». Παρά την άρνησή του να σχολιάσει λεπτομέρειες, ο Markus έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα, προωθώντας την υπόθεση και διεκδικώντας ακόμη και προεδρική χάρη.

Η Maxwell, καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ασκεί έφεση επικαλούμενη τη συμφωνία μη δίωξης του 2007, που είχε υπογράψει ο Epstein και η οποία –κατά τους δικηγόρους της– θα έπρεπε να την καλύπτει ως συνεργό. Η οικογένειά της έχει επίσης αναπτύξει δίκτυο υπεράσπισης μέσω της ιστοσελίδας realghislaine.com.

Ο Markus, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και πρώην μαθητής του Alan Dershowitz, έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν γνωστά πρόσωπα, από τον πρώην δήμαρχο του Τάλαχάσι Andrew Gillum έως μέλη του καρτέλ της Κάλι. «Μου αρέσει να εκπροσωπώ το αουτσάιντερ, να παλεύω με τον νταή», λέει. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι εισαγγελέας, δεν θα μπορούσα να βάζω ανθρώπους σε κλουβιά».


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς εξήγησε ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν η άρνηση του Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ κατάφερε να αλλάξει αυτή τη στάση
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Νέοι και άνεργοι πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

Διεθνή / Κίνα: Η νέα τάση θέλει τους άνεργους να πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

«Λόγω της οικονομικής μετάβασης και της ασυμφωνίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι νέοι χρειάζονται τέτοιους χώρους για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή για να κάνουν διάφορες μικρές δουλειές ως μεταβατικό στάδιο»
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
 
 