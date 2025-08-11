Υπόθεση Έπσταϊν: Ο δικηγόρος της Γκσισλέιν Μάξγουελ λέει πως «έπρεπε να βρουν ένοχο και τη βρήκαν»

«Χρειαζόντουσαν κάποιον στη θέση του και εκείνη ήταν η επόμενη στη σειρά», δήλωσε στο Vanity Fair

Ο David Oscar Markus, δικηγόρος της Γκσισλέιν Μάξγουελ, υπερασπίστηκε δημόσια την πελάτισσά του, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχε κατηγορηθεί εάν ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε πεθάνει στη φυλακή. «Χρειαζόντουσαν κάποιον στη θέση του και εκείνη ήταν η επόμενη στη σειρά», δήλωσε στο Vanity Fair.

Η δήλωσή του ήρθε μετά από συνάντηση δύο ημερών σε δικαστήριο της Φλόριντα, παρουσία της Maxwell και ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται έντονη κριτική για τον χειρισμό των αρχείων Epstein. Σύμφωνα με το ABC News, εξετάζεται η δημοσιοποίηση απομαγνητοφωνήσεων της συνέντευξης της Maxwell, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Markus, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Todd Blanche, πρώην δικηγόρο υπεράσπισης του Τραμπ, δήλωσε ότι ο Blanche «αναζητά την αλήθεια» και «έκανε εξαιρετική δουλειά». Παρά την άρνησή του να σχολιάσει λεπτομέρειες, ο Markus έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα, προωθώντας την υπόθεση και διεκδικώντας ακόμη και προεδρική χάρη.

Η Maxwell, καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ασκεί έφεση επικαλούμενη τη συμφωνία μη δίωξης του 2007, που είχε υπογράψει ο Epstein και η οποία –κατά τους δικηγόρους της– θα έπρεπε να την καλύπτει ως συνεργό. Η οικογένειά της έχει επίσης αναπτύξει δίκτυο υπεράσπισης μέσω της ιστοσελίδας realghislaine.com.

Ο Markus, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και πρώην μαθητής του Alan Dershowitz, έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν γνωστά πρόσωπα, από τον πρώην δήμαρχο του Τάλαχάσι Andrew Gillum έως μέλη του καρτέλ της Κάλι. «Μου αρέσει να εκπροσωπώ το αουτσάιντερ, να παλεύω με τον νταή», λέει. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι εισαγγελέας, δεν θα μπορούσα να βάζω ανθρώπους σε κλουβιά».



