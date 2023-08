Γεβγκένι Πριγκόζιν: Απειλούν οι μαχητές της Wagner μετά τον θάνατό του- «Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε»

Πολλά τα ερωτηματικά μετά τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Embraer που μετέφερε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν και άλλα εννέα άτομα.

Από τη μία η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτσια επιβεβαίωσε πριν από μερικές ώρες και επίσημα πως ο 62χρονος Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο συνιδρυτής της Wagner Ντμίτρι Ούτκιν επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροσκάφος. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν πολλές φήμες που θέλουν τον 62χρονο Γεβγκένι Πριγκόζιν να σκηνοθέτησε τον θάνατό του κατά την πτήση από Μόσχα προς Αγία Πετρούπολη.

Κανάλια που συνδέονται με τον Γεβγκέκι Πριγκόζιν στο Telegram θεωρούν ως ενόχους για τη συντριβή του αεροσκάφους μερικούς «προδότες» στη Ρωσία. Την ίδια ώρα στα ρωσικά social media κυκλοφορεί έντονα η θεωρία ότι προκλήθηκε από κρυμμένη βόμβα μέσα σε μια κάσα με ακριβά κρασιά που βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τη Sun, «στελέχη της Wagner» κατηγόρησαν χθες το βράδυ ευθέως το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του ηγέτη τους. «Εάν οι πληροφορίες ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός επιβεβαιωθούν θα οργανώσουμε νέα πορεία για τη δικαιοσύνη στη Μόσχα», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύουν βρετανικά ΜΜΕ, ένοπλοι άνδρες που ισχυρίζονται ότι είναι μαχητές της Wagnerπροειδοποιούν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. «Πολλοί μιλούν αυτή τη στιγμή για το τι πρόκειται να κάνει η Wagner. Ένα πράγμα μπορούμε να σας πούμε. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε».

Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχουν πολλές φήμες που θέλουν τον Γεβγκένι Πριγκόζιν να ζει, καθώς ένα δεύτερο αεροσκάφος που συνδέεται με τη Βάγκνερ εντοπίστηκε σε ραντάρ να κάνει ελιγμούς πάνω από την περιοχή Τβερ όπου συνετρίβη τo Embraer. «Αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που καταφέρνει να εξαφανιστεί με επιτυχία» εξηγεί η βρετανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε κηρυχτεί επίσημα νεκρός στην Αφρική το 2019, προτού τελικά επανεμφανιστεί πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί επίσης πως το όνομα και μόνο του Γεβγκένι Πριγκόζιν στη λίστα των επιβατών δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Σύμφωνα με Βρετανό αναλυτη «ανακοινώθηκε ότι ένας άνδρας ονόματι Γιεβγκένι Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροσκάφος. Όμως έχει γίνει επίσης γνωστό ότι πολλά άτομα άλλαξαν το όνομά τους σε "Γεβγκένι Πριγκόζιν", στο πλαίσιο της προσπάθειας του αρχηγού της Wagner να μετακινείται με μυστικότητα. Δεν θα εκπλαγώ πολύ αν ξαφνικά εμφανιστεί σε νέο βίντεο από την Αφρική».

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντολιάκ δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν εξοντώθηκε από το Κρεμλίνο. «Η θεαματική εξόντωση του Πριγκόζιν και του διοικητή της Wagner δυο μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος είναι μήνυμα του Πούτιν προς τις ρωσικές ελίτ ενόψει των εκλογών του 2024», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως ο κ. Πούτιν «δεν συγχωρεί κανέναν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του είπε πως δεν θα τον «εξέπληττε» ο πιθανός θάνατος του επικεφαλής της Wagner. «Ελάχιστα πράγματα γίνονται στη Ρωσία χωρίς να το ξέρει ο Πούτιν».

Βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει μέχρι στιγμής, είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια σε χωράφι, ή ακόμη αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό. Σύμφωνα με ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram, ακούστηκαν «εκρήξεις» προτού συντριβεί το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ως αργά το βράδυ είχαν ανασυρθεί οκτώ πτώματα. Το TASS έκανε λόγο για επτά. Διενεργείται έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών». Ομάδα έρευνας «εστάλη επιτόπου για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής εισαγγελίας.

