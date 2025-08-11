Το Ισραήλ στόχευσε και εκτέλεσε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera 

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Al Jazeera, ο δημοσιογράφος Άνας Αλ Σαρίφ, ο οποίος είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές από το Ισραήλ, σκοτώθηκε την Κυριακή μαζί με συναδέλφους του από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Η επίθεση καταδικάστηκε από δημοσιογραφικές ενώσεις και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλ Σαρίφ, τον οποίο κατηγορεί πως ηγείτο πυρήνα της Χαμάς και είχε εμπλοκή σε εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ. Το Al Jazeera, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Κατάρ, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ενώ και ο ίδιος ο Αλ Σαρίφ είχε διαψεύσει στο παρελθόν τέτοιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Γάζας και το Al Jazeera, οι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε σκηνή κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην ανατολική Πόλη της Γάζας. Νεκροί είναι επίσης οι δημοσιογράφοι Μοχάμεντ Κουρέικεχ, Ιμπραχίμ Ζάχερ και Μοχάμεντ Νούφαλ, καθώς και ένας βοηθός. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν ακόμη δύο άτομα, ενώ τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι νεκρός είναι και ο ανεξάρτητος ρεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Κχάλντι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι «η σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων από το Ισραήλ αποκαλύπτει εγκλήματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία».

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι διαθέτει «στοιχεία και έγγραφα» που αποδεικνύουν τη συμμετοχή του Αλ Σαρίφ σε ένοπλες επιθέσεις, χωρίς όμως να τα έχει δημοσιοποιήσει. Αρνείται επίσης ότι στοχοποιεί εσκεμμένα δημοσιογράφους, ισχυριζόμενη πως αρκετοί από όσους δημοσιογράφους έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εργάζονταν για ένοπλες οργανώσεις με κάλυψη δημοσιογραφικής ιδιότητας.

Η κηδεία των θυμάτων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο κοιμητήριο Σείχ Ράντουαν, με φίλους, συναδέλφους και συγγενείς να αποχαιρετούν τους δημοσιογράφους εν μέσω έντονης συγκίνησης.

Ο 28χρονος Αλ Σαρίφ ήταν μέλος της ομάδας του Reuters που το 2024 κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για φωτογραφική κάλυψη της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς. Είχε αφήσει ηχογραφημένο μήνυμα για να δημοσιευθεί σε περίπτωση θανάτου του: «Δεν δίστασα ποτέ να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα γίνει μάρτυρας για όσους έμειναν σιωπηλοί».

Ο Ανάς αλ Σαρίφ είχε αφήσει και γραπτό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα social media μετά τον θάνατό του, όπου έγραφε: «Μην ξεχάσετε τη Γάζα».

Η τρέχουσα σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς είναι η πιο θανατηφόρα για δημοσιογράφους από το 1992, σύμφωνα με το Πρόγραμμα “Costs of War” του Ινστιτούτου Watson. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα κάνει λόγο για 238 νεκρούς δημοσιογράφους από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) επιβεβαιώνει τουλάχιστον 186 θανάτους.

Η CPJ, που τον Ιούλιο είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τον Αλ Σαρίφ, τονίζει ότι το Ισραήλ δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τις κατηγορίες του. Λίγα λεπτά πριν σκοτωθεί, ο ίδιος είχε αναρτήσει στο Χ ότι η Πόλη της Γάζας βομβαρδιζόταν ανηλεώς επί δύο ώρες.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι η δολοφονία δημοσιογράφων «στρώνει τον δρόμο για ένα μεγάλο έγκλημα που σχεδιάζει η κατοχική δύναμη στη Γάζα». Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι θα εξαπολύσει νέα επίθεση για την εξάλειψη των προπυργίων της Χαμάς, ενώ η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται μετά από 22 μήνες πολέμου.

«Ο Άνας Αλ Σαρίφ και οι συνάδελφοί του ήταν από τις τελευταίες φωνές στη Γάζα που μετέφεραν την τραγική πραγματικότητα στον κόσμο», ανέφερε το Al Jazeera.

Με πληροφορίες από Reuters