Νάνσι Πελόζι: «Αγωνίζομαι σε εθνικό επίπεδο για την ιατρική φροντίδα τρανς ανηλίκων»

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, τόνισε ότι καταβάλλει προσπάθειες σε «εθνικό επίπεδο» για την αποκατάσταση της ιατρικής φροντίδας επιβεβαίωσης φύλου για τρανς ανήλικους, η οποία έχει περιοριστεί ή απαγορευτεί σε πολλές πολιτείες.

Μιλώντας σε ιατρικό κέντρο στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη (7 Αυγούστου), η 85χρονη πολιτικός χαρακτήρισε «πραγματικά λυπηρή» την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τρανς νέοι στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι έξω από το γραφείο της κυματίζει η σημαία της τρανς κοινότητας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο εργάζομαι σε εθνικό επίπεδο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε ιατρική φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τα τρανς παιδιά μας», δήλωσε η Πελόζι στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στην Καλιφόρνια. «Είναι μια λυπηρή υπόθεση για εμάς… Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε σε εθνικό επίπεδο, με όσα συμβαίνουν στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο».

Η Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, έχει σταθερά υποστηρίξει την LGBTQ+ κοινότητα, αναφέροντας ότι έχασε φίλους στη διάρκεια της κρίσης του HIV/AIDS λόγω της στάσης της υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ πρόσφατα χαρακτήρισε τους Ρεπουμπλικανούς που αντιτίθενται στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα «χαμένους».

Το τοπίο των απαγορεύσεων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη Human Rights Campaign, μέχρι τον Ιούνιο του 2025, 27 από τις 50 πολιτείες έχουν περάσει νόμους που απαγορεύουν την παροχή φροντίδας επιβεβαίωσης φύλου σε ανηλίκους, με τις απαγορεύσεις σε Άρκανσο και Μοντάνα να τελούν υπό δικαστικό μπλοκάρισμα. Ως αποτέλεσμα, το 40,1% των τρανς νέων ηλικίας 13-17 ετών (περίπου 120.400 άτομα) ζουν σε πολιτείες με τέτοιους περιορισμούς.

Παράλληλα, ορισμένες πολιτείες απαγορεύουν τη χρήση δημόσιων πόρων για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, επηρεάζοντας ακόμη και ενήλικες που έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης, αλλά αδυνατούν να καλύψουν το κόστος.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή που απειλεί με διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης τα ιατρικά ιδρύματα που παρέχουν φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου σε ανηλίκους. Η εντολή αυτή έχει προσωρινά μπλοκαριστεί.

«Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν στερήσει από τους τρανς νέους την απαραίτητη, ζωτικής σημασίας φροντίδα, τοποθετώντας τους στο επίκεντρο ενός πολιτισμικού πολέμου», δήλωσε η Γιασεμίν Σμάλενς, υπεύθυνη ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη Human Rights Watch. «Οι οικογένειες ωθούνται στα άκρα, αναγκασμένες να ξεπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντείνει την επίθεση στα τρανς δικαιώματα».

