ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νάνσι Πελόζι: «Αγωνίζομαι σε εθνικό επίπεδο για την ιατρική φροντίδα τρανς ανηλίκων»

Η Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, έχει σταθερά υποστηρίξει την LGBTQ+ κοινότητα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νάνσι Πελόζι: «Αγωνίζομαι σε εθνικό επίπεδο για την ιατρική φροντίδα τρανς ανηλίκων» Facebook Twitter
Νάνσι Πελόζι/ Φωτ.: EPA
0

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, τόνισε ότι καταβάλλει προσπάθειες σε «εθνικό επίπεδο» για την αποκατάσταση της ιατρικής φροντίδας επιβεβαίωσης φύλου για τρανς ανήλικους, η οποία έχει περιοριστεί ή απαγορευτεί σε πολλές πολιτείες.

Μιλώντας σε ιατρικό κέντρο στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη (7 Αυγούστου), η 85χρονη πολιτικός χαρακτήρισε «πραγματικά λυπηρή» την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τρανς νέοι στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι έξω από το γραφείο της κυματίζει η σημαία της τρανς κοινότητας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο εργάζομαι σε εθνικό επίπεδο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε ιατρική φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τα τρανς παιδιά μας», δήλωσε η Πελόζι στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στην Καλιφόρνια. «Είναι μια λυπηρή υπόθεση για εμάς… Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε σε εθνικό επίπεδο, με όσα συμβαίνουν στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο».

Η Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, έχει σταθερά υποστηρίξει την LGBTQ+ κοινότητα, αναφέροντας ότι έχασε φίλους στη διάρκεια της κρίσης του HIV/AIDS λόγω της στάσης της υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ πρόσφατα χαρακτήρισε τους Ρεπουμπλικανούς που αντιτίθενται στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα «χαμένους».

Το τοπίο των απαγορεύσεων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη Human Rights Campaign, μέχρι τον Ιούνιο του 2025, 27 από τις 50 πολιτείες έχουν περάσει νόμους που απαγορεύουν την παροχή φροντίδας επιβεβαίωσης φύλου σε ανηλίκους, με τις απαγορεύσεις σε Άρκανσο και Μοντάνα να τελούν υπό δικαστικό μπλοκάρισμα. Ως αποτέλεσμα, το 40,1% των τρανς νέων ηλικίας 13-17 ετών (περίπου 120.400 άτομα) ζουν σε πολιτείες με τέτοιους περιορισμούς.

Παράλληλα, ορισμένες πολιτείες απαγορεύουν τη χρήση δημόσιων πόρων για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, επηρεάζοντας ακόμη και ενήλικες που έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης, αλλά αδυνατούν να καλύψουν το κόστος.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή που απειλεί με διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης τα ιατρικά ιδρύματα που παρέχουν φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου σε ανηλίκους. Η εντολή αυτή έχει προσωρινά μπλοκαριστεί.

«Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν στερήσει από τους τρανς νέους την απαραίτητη, ζωτικής σημασίας φροντίδα, τοποθετώντας τους στο επίκεντρο ενός πολιτισμικού πολέμου», δήλωσε η Γιασεμίν Σμάλενς, υπεύθυνη ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη Human Rights Watch. «Οι οικογένειες ωθούνται στα άκρα, αναγκασμένες να ξεπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντείνει την επίθεση στα τρανς δικαιώματα».


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς εξήγησε ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν η άρνηση του Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ κατάφερε να αλλάξει αυτή τη στάση
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Νέοι και άνεργοι πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

Διεθνή / Κίνα: Η νέα τάση θέλει τους άνεργους να πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

«Λόγω της οικονομικής μετάβασης και της ασυμφωνίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι νέοι χρειάζονται τέτοιους χώρους για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή για να κάνουν διάφορες μικρές δουλειές ως μεταβατικό στάδιο»
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
 
 