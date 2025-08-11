ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεύεται η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, Νίκος Ανδρουλάκης, πλήθος κόσμου και πολιτικοί αποχαιρετούν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε αιφνιδιαστικά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Αντώνης Σαμαράς στο Α' Νεκροταφείο για την κηδεία της κόρης του, Λένας. Μαζί του ο γιος του, Κωνσταντίνος / Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Λένα Σαμαρά κηδεύεται το μεσημέρι της Δευτέρας στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου. 

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Στεφάνι με συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρωθυπουργός, γράφοντας: «Τα λόγια φτωχά... Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη». Παρών είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, Νατάσα Παζαΐτη.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Αντώνης Σαμαράς και μαζί του ο γιος του, Κωνσταντίνος / Φωτογραφία: Eurokinissi
Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία: Eurokinissi
Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29. 

Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Το στεφάνι του πρωθυπουργού / Φωτογραφία: NDP Photos
Κώστας Καραμανλής και Νατάσσα Παζαΐτη / Φωτογραφία: Eurokinissi
Η οικογένεια του Αλέξανδρου Σαμαρά, αδελφού του Αντώνη Σαμαρά / Φωτογραφία: NDP Photos
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η σύζυγός του, Βασιλική Μπακατσέλου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά ζήτησε, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελή δράση, επιθυμία που - όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός - «θα ήθελε η Λένα μας». Στην ανακοίνωσή του παρατίθενται οι τρεις οργανισμοί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τη στήριξή τους: 

  • ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) — IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
  • Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Ηλαριώνος Προμάχων Αριδαίας — IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
  • Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας» — IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)
     

Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Απόστολος Κακλαμάνης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία: Eurokinissi
Θάνος Πλεύρης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Ελίζα Βόζενμπεργκ / Φωτογραφία: Eurokinissi
Σοφία Βούλτεψη / Φωτογραφία: Eurokinissi
Γιάννης Αδριανός / Φωτογραφία: Eurokinissi
Κατερίνα Μονογιού / Φωτογραφία: NDP Photos
Γιάννης Μανιάτης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Νίκος Σηφουνάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Μιλένα Αποστολάκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

