Κηδεύεται η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Η Λένα Σαμαρά κηδεύεται το μεσημέρι της Δευτέρας στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου.

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Στεφάνι με συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρωθυπουργός, γράφοντας: «Τα λόγια φτωχά... Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη». Παρών είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, Νατάσα Παζαΐτη.

Facebook Twitter Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Αντώνης Σαμαράς και μαζί του ο γιος του, Κωνσταντίνος / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29.

Facebook Twitter Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Το στεφάνι του πρωθυπουργού / Φωτογραφία: NDP Photos Facebook Twitter Κώστας Καραμανλής και Νατάσσα Παζαΐτη / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Η οικογένεια του Αλέξανδρου Σαμαρά, αδελφού του Αντώνη Σαμαρά / Φωτογραφία: NDP Photos Facebook Twitter Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η σύζυγός του, Βασιλική Μπακατσέλου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά ζήτησε, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελή δράση, επιθυμία που - όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός - «θα ήθελε η Λένα μας». Στην ανακοίνωσή του παρατίθενται οι τρεις οργανισμοί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τη στήριξή τους:

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) — IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Ηλαριώνος Προμάχων Αριδαίας — IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας» — IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)



Facebook Twitter Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Απόστολος Κακλαμάνης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Θάνος Πλεύρης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Ελίζα Βόζενμπεργκ / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Σοφία Βούλτεψη / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Γιάννης Αδριανός / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Κατερίνα Μονογιού / Φωτογραφία: NDP Photos Facebook Twitter Γιάννης Μανιάτης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Νίκος Σηφουνάκης / Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Μιλένα Αποστολάκη / Φωτογραφία: Eurokinissi