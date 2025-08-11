ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα – «Πορτοκαλί» συναγερμός για τις πτήσεις

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη πριν από την τωρινή καταγράφηκε στις 2 Ιουνίου 2025

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα – «Πορτοκαλί» συναγερμός για τις πτήσεις Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
0

Νέα ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε στην Αίτνα, δημιουργώντας ροή λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, από εκρηκτικό στόμιο στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) ανακοίνωσε ότι η ροή κατευθύνεται προς νότο. Επιστημονικό προσωπικό βρίσκεται στο σημείο για μετρήσεις και αξιολόγηση της εξέλιξης, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παραμένει σταθερή. Η πηγή του ηφαιστειακού σεισμού  εντοπίζεται στα 2.800 μέτρα, μεταξύ των κρατήρων Voragine και Nord-Est.

Λόγω της έντονης δραστηριότητας, το τμήμα Vona του INGV εξέδωσε «πορτοκαλί» επίπεδο συναγερμού για τις πτήσεις στην περιοχή. Παρά την προειδοποίηση, το αεροδρόμιο της Κατάνια λειτουργεί κανονικά, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να είναι έτοιμες για πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί.

Προηγούμενη έκρηξη στην Αίτνα

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη πριν από την τωρινή καταγράφηκε στις 2 Ιουνίου 2025. Το ηφαίστειο εκτόξευσε μεγάλη στήλη στάχτης, αερίων και ηφαιστειακού υλικού, που έγινε ορατή από το διάστημα μέσω δορυφορικής λήψης. 

Η δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε ως «στρόμβολια» (strombolian), με εκρήξεις μέτριας έντασης, συνοδευόμενες από πύρινες κομφερίτες (lava bombs) και ροές λάβας προς διάφορες κατευθύνσεις.

Παρά τη δραματικότητα του γεγονότος και τις εκκενώσεις τουριστών, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αεροπλοΐα στην περιοχή δεν διακόπηκε.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι η «έκρηξη Strombolian» και τι συμβαίνει στην Αίτνα

Τech & Science / Τι είναι η «έκρηξη Strombolian» και τι συμβαίνει στην Αίτνα

Η Αίτνα εκρήγνυται ξανά, στέλνοντας σύννεφα τέφρας και ροές λάβας στον ουρανό της Σικελίας - Τι λένε οι ηφαιστειολόγοι για το φαινόμενο, πώς ταξινομούνται οι εκρήξεις και τι σημαίνει η πρόσφατη δραστηριότητα για την επιστημονική παρακολούθηση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Διεθνή / Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Διεθνή / Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι μεταφέρουν ευχές και λίστες δώρων από την πόλη Σαντ Νικολάους στη Γερμανία έως το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, περνώντας από τρεις χώρες
LIFO NEWSROOM
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Διεθνή / Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Διεθνή / Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Το έργο, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο
LIFO NEWSROOM
Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Διεθνή / Ένας πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ενώ στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ
LIFO NEWSROOM
 
 