Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων

Ο Αμερικανός πρόεδρος παζάρεψε την άδεια πώλησης της τεχνολογίας στην Κίνα, με τις τεχνολογικές εταιρείες Nvidia και AMD να συμφωνούν να αποδίδουν το 15% των πωλήσεών τους στο κράτος

LifO Newsroom
Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων
Τραμπ και Χουάνγκ σε παλαιότερη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία: EPA
Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα, κατά το οποίο το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων των τεχνολογικών εταιρειών, χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά ασυνήθιστη συμφωνία» από τους New York Times. 

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε δημόσια πριν από ένα μήνα ότι έδωσε το πράσινο φως στην Nvidia να πουλήσει το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται H20 στην Κίνα, στην πραγματικότητα δεν εξέδωσε τις απαραίτητες άδειες που καθιστούν δυνατές αυτές τις πωλήσεις.

Την Τετάρτη, ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο και συμφώνησε να δώσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 15% των πωλήσεων αυτών, καθιστώντας ουσιαστικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση «συνεταίρο» στις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα, ανέφεραν οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμφωνία. Πράγματι, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου άρχισε να χορηγεί άδειες για πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δύο ημέρες αργότερα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αν και ο Huang ηγήθηκε διαπραγματεύσεων με τον Λευκό Οίκο, η Nvidia δεν είναι η μόνη εταιρεία που πουλάει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Η AMD διαθέτει τσιπ που ονομάζεται MI308 και τον Απρίλιο η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε επίσης τις πωλήσεις του στους Κινέζους.

Υπάρχουν λίγα προηγούμενα ανάλογων συμφωνιών, δηλαδή να χορηγούνται άδειες για εξαγωγές με αντάλλαγμα ένα μερίδιο των εσόδων των ιδιωτικών εταιρειών που τις πραγματοποιούν. Ωστόσο, οι ανορθόδοξες πληρωμές συνάδουν με τον ολοένα και πιο παρεμβατικό ρόλο του Τραμπ σε διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες που αφορούν αμερικανικές εταιρείες. 

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση ενέκρινε επένδυση από την Nippon Steel, μια ιαπωνική εταιρεία, στην U.S. Steel σε μια συμφωνία που περιελάμβανε μια λεγόμενη χρυσή μετοχή στην εταιρεία, μια επίσης σπάνια πρακτική όπου η κυβέρνηση συμμετέχει σε μια επιχείρηση.

Οι δύο κατασκευαστές τσιπ συμφώνησαν στην οικονομική συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, αφού αυτό τέθηκε ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για την κινεζική αγορά, όπως επισημαίνουν στο ρεπορτάζ τους και οι Financial Times.

«Η συμφωνία quid pro quo είναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με ειδικούς στον έλεγχο των εξαγωγών, καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει συμφωνήσει ποτέ να καταβάλει μέρος των εσόδων της για την απόκτηση αδειών εξαγωγής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο.

Η AMD δεν απάντησε σε δημοσιογραφικά αιτήματα για σχολιασμό. Η Nvidia δεν αρνήθηκε ότι είχε συμφωνήσει στη συμφωνία: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Οι αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι, με βάση τις οδηγίες της Nvidia πριν από την έναρξη των ελέγχων στις αρχές του έτους, θα είχε πουλήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο τσιπ H20 στην Κίνα το 2025, δημιουργώντας έσοδα περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές H20 στην Κίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε πορεία τον Ιούνιο μετά τη συνάντηση με τον Χουάνγκ της Nvidia στον Λευκό Οίκο. Τις επόμενες εβδομάδες, η Nvidia ανησύχησε επειδή το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS), ο βραχίονας του υπουργείου Εμπορίου που διαχειρίζεται τους ελέγχους εξαγωγών, δεν είχε εκδώσει καμία άδεια.

Ο Χουάνγκ έθεσε το ζήτημα στον Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την ανταλλαγή, και η BIS άρχισε να εκδίδει άδειες την Παρασκευή - αφού η Nvidia συμφώνησε να κάνει «συνεταίρο» το κράτος.

Η συμφωνία εσόδων από το H20 έρχεται καθώς η Nvidia και η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν κριτική για την απόφαση να πουλήσουν το τσιπ στην Κίνα. Αμερικανοί ειδικοί ασφαλείας λένε ότι το H20 θα βοηθήσει τον κινεζικό στρατό και θα υπονομεύσει την ισχύ των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη: «Το Πεκίνο πρέπει να καυχιέται που βλέπει την Ουάσινγκτον να μετατρέπει τις άδειες εξαγωγής σε ροές εσόδων», δήλωσε η Λίζα Τόμπιν, ειδικός σε θέματα Κίνας που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τώρα βρίσκεται στο Ίδρυμα Jamestown.

«Τι ακολουθεί; Να αφήσουμε την Lockheed Martin να πουλήσει F-35 στην Κίνα με προμήθεια 15%;», συνέχισε.

Οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ μπορεί να χαλαρώσει τους ελέγχους για να ευχαριστήσει την Κίνα έρχονται καθώς το Πεκίνο πιέζει για χαλάρωση των ελέγχων στα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), ένα κρίσιμο στοιχείο για την κατασκευή προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από New York Times, Financial Times

 
