Γιατί η θάλασσα είναι κρύα τις τελευταίες ημέρες στο Ιόνιο, παρά τη ζέστη

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην ξηρά, αρκετοί λουόμενοι διαπιστώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι η θάλασσα είναι αισθητά πιο κρύα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

Η εξήγηση βρίσκεται στον συνδυασμό των καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα στην παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων. Στον χάρτη αποκλίσεων θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, σε σχέση με τις κλιματικές τιμές για την εποχή, διακρίνονται πολύ θερμά νερά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο - περιοχή που δεν επηρεάζεται από τους ανέμους.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τοπικά από την ξηρά προς τη θάλασσα ενισχύουν το φαινόμενο της ανάβλυσης (upwelling) ψυχρότερων υδάτων. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο άνεμος ωθεί τα επιφανειακά νερά να απομακρυνθούν από την ακτή, με αποτέλεσμα να αναδύονται προς την επιφάνεια ψυχρότερα νερά από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας.

Το φαινόμενο της ανάβλυσης / Γράφημα: meteo.gr

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας ζώνης με χαμηλότερες θερμοκρασίες επιφανειακού νερού κατά μήκος των ακτών του Ιονίου, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στους λουόμενους.

Η θερμοκρασία της θάλασσας στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι

Φέτος, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στην Ελλάδα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές από περιοχή σε περιοχή, με τιμές που κυμαίνονται από δροσερά έως ιδιαίτερα ζεστά επίπεδα.

Η πιο θερμή θαλάσσια περιοχή αυτή τη στιγμή είναι το Καστελλόριζο, όπου το νερό αγγίζει τους 29°C, προσφέροντας συνθήκες ιδανικές για κολύμπι. Στον αντίποδα, η πιο δροσερή καταγραφή προέρχεται από την Κουρούτα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22,3°C, λόγω των τοπικών καιρικών συνθηκών και φαινομένων όπως η ανάβλυση ψυχρών υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το SeaTemperature.Info, στην Αττική, η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται στους 26,3°C, τιμή που βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια για τον Αύγουστο, όταν η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 24,8 έως 28,8°C.

Συνολικά, οι θαλάσσιες θερμοκρασίες στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα καταγράφουν μέσο όρο 24,1°C, με τις ακραίες τιμές να κυμαίνονται από 19,5°C έως 28,7°C. Το εύρος αυτό αποτυπώνει την επίδραση τοπικών παραγόντων, όπως οι άνεμοι, τα θαλάσσια ρεύματα και η γεωγραφική θέση κάθε περιοχής.

Θερμοκρασία θάλασσας: Καύσωνας στη Μεσόγειο

Ένας παρατεταμένος, πρωτοφανής θαλάσσιος καύσωνας «καίει» φέτος τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η θερμοκρασία του νερού έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξανακαταγραφεί για τόσο νωρίς το καλοκαίρι.

Η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου ήταν τον Ιούλιο 26 βαθμοί Κελσίου, ενώ κανονικά την εποχή αυτή είναι περίπου 23 βαθμοί Κελσίου. Σε χάρτη που δημοσίευσε η Washington Post και δείχνει τις ανωμαλίες θερμοκρασίας στους ωκεανούς, η Μεσόγειος εμφανίζεται με έντονο κόκκινο χρώμα.

Καύσωνας στη Μεσόγειο / Γράφημα: The Washington Post

Σε ορισμένα σημεία της Μεσογείου, ειδικά στο δυτικό τμήμα γύρω από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από 7 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστή από το κανονικό.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες χαρακτηρίζονται από μεγάλες περιοχές με θερμοκρασίες νερού πολύ πάνω από τον μέσο όρο, που διαρκούν πολύ καιρό. Καθώς το κλίμα ζεσταίνεται, τέτοιοι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και πιο έντονοι. Η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιους καύσωνες. Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έχει χαρακτηρίσει τη Μεσόγειο ως «hotspot» για τους κινδύνους από την κλιματική κρίση. Μια μελέτη του 2023 έδειξε ότι οι θαλάσσιοι καύσωνες στη Μεσόγειο έχουν αυξηθεί σε ένταση, διάρκεια και συχνότητα - «ειδικά την τελευταία δεκαετία».

Η Μεσόγειος συνήθως φτάνει στη μέγιστη θερμοκρασία της στα μέσα προς τέλη του καλοκαιριού, γύρω στις 18 Αυγούστου, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τους 26,1 βαθμούς Κελσίου. Η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν πέρυσι, στις 13 Αυγούστου, όταν έφτασε τους 28,5 βαθμούς Κελσίου. Πέρυσι, στις αρχές Ιουλίου, η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν 24 βαθμοί Κελσίου - δηλαδή 2 βαθμούς πιο δροσερή από ό,τι είναι τώρα.

Ένα πλωτό μέσο μέτρησης κοντά στη Μαγιόρκα της Ισπανίας κατέγραψε φέτος θερμοκρασία νερού 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανοικτά της Βενετίας και του Σαν Ρέμο στην Ιταλία το νερό ήταν γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων.

Με πληροφορίες από meteo.gr