Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται ενώ οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι της Ουκρανίας πιέζουν ώστε ο Ζελένσκι να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξήγησε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν η άρνηση του Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ κατάφερε να αλλάξει αυτή τη στάση.

Η αμερικανική κυβέρνηση πλέον εργάζεται για να προγραμματίσει μια στιγμή κατά την οποία οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να συζητήσουν το πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών χωρών επέμειναν ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του κάλεσε τους ευρωπαίους συμμάχους, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις, να συμφωνήσουν σε μια κοινή προσέγγιση. Σήμερα έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση μέσω βιντεοδιάσκεψης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ και του Ουκρανού ομολόγου τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

Σε ερώτηση του CNN, απάντησε: «Ναι, πιστεύω χωρίς αμφιβολία ότι είναι πιθανό». Τόνισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν συμφωνήσουν όλες οι πλευρές και ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο τερματισμός του πολέμου.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στον Τραμπ, προειδοποίησε ο Γουίτακερ, προσθέτοντας πως «αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το κάνει». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση».