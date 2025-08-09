Η Κομισιόν ζητά εξηγήσεις από την Πολωνία για καταγγελίες κακοδιαχείρισης κονδυλίων ανάκαμψης

Σάλο προκαλούν στην Πολωνία οι αποκαλύψεις για πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης σε πολυτελή αγαθά, όπως γιοτ, σάουνες και σολάριουμ, αντί για την ενίσχυση του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την Παρασκευή, έπειτα από δημοσίευμα του Onet.pl που παρουσίαζε στον ιστότοπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης χάρτη με τις επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν αμέσως να εμφανίζονται παραδείγματα δαπανών που φέρονται να παραβιάζουν τους όρους χρηματοδότησης, ενώ το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις με παρεμβάσεις από στελέχη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης.

Η Πολωνία έχει εγκριθεί για σχεδόν 60 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., ποσά που στόχευαν στην ανάταξη των οικονομιών των κρατών-μελών μετά την πανδημία. Από αυτά, περίπου 280 εκατ. ευρώ είχαν προβλεφθεί για τον κλάδο φιλοξενίας, που επλήγη σοβαρά από τα lockdowns.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως δεν θα ανεχθεί «καμία σπατάλη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης», ενώ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, ζήτησε οι πόροι να κατευθύνονται σε πολωνικές οικογένειες και όχι σε πολυτελείς αγορές.

Η Εισαγγελία της Βαρσοβίας ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, ενώ η επικεφαλής της Πολωνικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Καταρζίνα Ντούμπερ-Σταχούρσκα, αποπέμφθηκε λόγω αμφιβολιών για τη διαχείριση των κονδυλίων.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πολωνία να δώσει εξηγήσεις, τονίζοντας ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Αν δεν υπάρξει επαρκής αντίδραση, η Κομισιόν προειδοποιεί πως μπορούν να παρέμβουν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF, η υπηρεσία κατά της απάτης.

Με πληροφορίες από Euronews

