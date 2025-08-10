ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

TikTok: Μαζικές απολύσεις στη Γερμανία και αντικατάστασή τους με τεχνητή νοημοσύνη

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
TikTok: Μαζικές απολύσεις στη Γερμανία και αντικατάστασή τους με τεχνητή νοημοσύνη Facebook Twitter
Φωτ.: Getty
0

Αναβρασμός επικρατεί στα γραφεία της TikTok στο Βερολίνο, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση της τοπικής ομάδας «trust and safety», που είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου, αντικαθιστώντας την εργασία των 150 εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη και εξωτερικούς συνεργάτες.

Το συνδικάτο ver.di, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, καταγγέλλει ότι η εταιρεία αρνείται να μπει σε διαπραγματεύσεις για αποζημιώσεις και παράταση της περιόδου προειδοποίησης των απολύσεων σε έναν χρόνο. «Μας είπαν ουσιαστικά: “Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, Κάλε Κούνκελ, σημειώνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο απεργίες χωρίς ανταπόκριση από την εταιρεία.

Η ομάδα του Βερολίνου καλύπτει την αγορά γερμανόφωνων χωρών, όπου η TikTok μετρά περίπου 32 εκατ. ενεργούς χρήστες. Με τις απολύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στην πρωτεύουσα θα μειωθεί σχεδόν κατά 40%. Η εκπρόσωπος της TikTok, Άννα Σόπελ, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στοχεύουν «στην απλοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας», διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία «παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην ασφάλεια και την ακεραιότητα της πλατφόρμας».

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια στρατηγική της TikTok να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των ανθρώπινων συντονιστών περιεχομένου με αυτοματοποιημένα συστήματα. Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει στην Ολλανδία, τη Μαλαισία και σε χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ωστόσο, σύμφωνα με το συνδικάτο, η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί να εντοπίσει σύνθετο ή έμμεσο επιβλαβές περιεχόμενο, ενώ έχει καταγράψει και λανθασμένες ενέργειες, όπως η σήμανση της σημαίας Pride ως «παραβίαση».

Η ΕΕ, βάσει του Digital Services Act, απαιτεί από τις πλατφόρμες αυστηρή εποπτεία και απομάκρυνση επιβλαβούς περιεχομένου, με την απειλή βαριών προστίμων. Το ver.di προειδοποιεί ότι η ανάθεση του έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς επαρκή ψυχολογική υποστήριξη εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μακροχρόνιας απεργίας εάν η εταιρεία δεν προσέλθει σε διάλογο.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Διεθνή / Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το UCLA 1 δισ. δολάρια, μετά το «πάγωμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων
LIFO NEWSROOM
«Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Διεθνή / «Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Η εταιρεία παρουσίασε δημοσίως μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ωστόσο αποκαλυπτική έρευνα των New York Times απέδειξε πως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που την εμπλέκουν
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Διεθνή / Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Το νομοσχέδιο, που αντανακλά τη δεξιά στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμους μετανάστες να περιμένουν δύο χρόνια προτού υποβάλουν αίτηση για επανένωση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους
LIFO NEWSROOM
Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Διεθνή / Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Η νυν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, προτείνεται για τη θέση της αναπληρώτριας μόνιμης αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

Διεθνή / Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της», αναφέρει η κοινή δήλωση Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ, φον ντερ Λάιεν και Στουμπ
LIFO NEWSROOM
«Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

Διεθνή / «Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

O πρώην ποδοσφαιριστής Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», πέθανε την Τετάρτη στη νότα Γάζα, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια
LIFO NEWSROOM
Ανησυχητική έκρηξη σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων στο διαδίκτυο - Νέα στοιχεία

Διεθνή / Ανησυχητική έκρηξη σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων στο διαδίκτυο - Νέα στοιχεία

Τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Snapchat και το Facebook, δήλωσαν ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 εντόπισαν πάνω από 9.600 περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης και προσέγγισης ανηλίκων
LIFO NEWSROOM
 
 