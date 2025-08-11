ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα στην Κορινθία.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112. 

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών έγραφε το μήνυμα.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

Ελλάδα / Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο», είπε ο πατέρας της
LIFO NEWSROOM
Κηδεύεται η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Ελλάδα / Κηδεύτηκε η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, πλήθος κόσμου και πολιτικοί αποχαιρετούν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε αιφνιδιαστικά
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Νέες διαμαρτυρίες για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες

Ελλάδα / Βόλος: Νέες διαμαρτυρίες για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι αντιτίθενται στις πολιτικές του Ισραήλ και καταγγέλλουν πως το πλοίο «μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF που έχουν εμπλακεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Ελλάδα / Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γ. Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Η εργαζόμενη βγήκε από τον ανελκυστήρα λίγο πριν ο θάλαμος κατεβεί απότομα στο ισόγειο - Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης αναφέρει το νοσοκομείο
LIFO NEWSROOM
 
 