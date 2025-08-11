Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα στην Κορινθία.
Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112.
«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών έγραφε το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
