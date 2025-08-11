Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από τρένο υψηλής ταχύτητας αφού βγήκε έξω για ένα τσιγάρο

Άνδρας επέζησε αφού κρεμάστηκε από το εξωτερικό μέρος τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσαν οι κρατικοί σιδηρόδρομοι, αφού φέρεται να έφυγε το τρένο ενώ έκανε διάλειμμα για τσιγάρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Αυστριακών Σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, ο επιβάτης πιάστηκε από το εξωτερικό του τρένου, αργά το βράδυ του Σαββάτου, και αργότερα επιβιβάστηκε εκ νέου αφού το τρένο πραγματοποίησε αναγκαστική στάση.

«Είναι ανεύθυνο· τέτοιες πράξεις συνήθως καταλήγουν σε θάνατο», τόνισε ο Χόφερ. «Και δεν θέτεις μόνο τον εαυτό σου σε κίνδυνο· αν βρεθείς κάτω από το τρένο, υπάρχουν διασώστες, αστυνομικοί, πυροσβέστες που εμπλέκονται», πρόσθεσε.

Το τρένο Railjet εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζυρίχη της Ελβετίας προς τη Βιέννη. Αναχώρησε από το Σανκτ Πέλτεν στην ώρα του, αλλά έφτασε στη Βιέννη με επτά λεπτά καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Χόφερ.

Τα τρένα Railjet μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως 230 χλμ./ώρα, αν και δεν είναι γνωστό με πόση ταχύτητα κινούνταν το τρένο τη στιγμή που ο άνδρας ήταν κρεμασμένος.

Η εφημερίδα Heute, επικαλούμενη επιβάτη, ανέφερε ότι ο άνδρας πήδηξε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών όταν το τρένο ξεκίνησε από προγραμματισμένη στάση στο Σανκτ Πέλτεν. Είχε εκμεταλλευτεί τη στάση για να καπνίσει στην αποβάθρα.

Σύντομα άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης και το πλήρωμα να τον ανεβάσει στο τρένο.

Ο άνδρας, 24χρονος από την Αλγερία, οδηγήθηκε από την αστυνομία μετά την άφιξη του τρένου στον σταθμό Meidling της Βιέννης.

Τον Ιανουάριο, ένας 40χρονος Ούγγρος είχε επίσης επιβιώσει αφού κρεμάστηκε για 32 χιλιόμετρα από γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας, όταν εκείνο ξεκίνησε πριν τελειώσει το τσιγάρο του.

