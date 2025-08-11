Αεροπλάνο συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος πριν την απογείωση στην Ατλάντα

Αεροσκάφος της Delta Air Lines συγκρούστηκε με άδειο αεροπλάνο την Κυριακή το πρωί, κατά την οπισθοδρόμηση από την πύλη του αεροδρομίου της Ατλάντα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη Delta, το φτερό του αεροσκάφους «ήρθε σε επαφή» με το άδειο αεροπλάνο. Η πτήση είχε προορισμό την Πόλη της Γουατεμάλας, ενώ οι 192 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και τα τέσσερα μέλη πληρώματος μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροπλάνο, μετά από καθυστέρηση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αεροπορική εταιρεία, με έδρα την Ατλάντα, δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ατυχήματα στα αεροδρόμια

Συγκρούσεις αεροσκαφών στο έδαφος, αν και σπάνιες, μπορούν να συμβούν κυρίως κατά την οπισθοδρόμηση ή τη ρυμούλκηση, λόγω περιορισμένου χώρου στάθμευσης, κακών καιρικών συνθηκών ή ανθρώπινου λάθους.

Τέτοιου είδους περιστατικά συνήθως δεν προκαλούν τραυματισμούς, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, τεχνικούς ελέγχους και προσωρινή ακινητοποίηση των εμπλεκόμενων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), τα περισσότερα ground collisions συμβαίνουν σε μεγάλους κόμβους με έντονη επιβατική κίνηση, όπως το αεροδρόμιο Hartsfield–Jackson της Ατλάντα, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Associated Press

