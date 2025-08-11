ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αεροπλάνο συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος πριν την απογείωση στην Ατλάντα

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αεροπλάνο συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος πριν την απογείωση στην Ατλάντα Facebook Twitter
0

Αεροσκάφος της Delta Air Lines συγκρούστηκε με άδειο αεροπλάνο την Κυριακή το πρωί, κατά την οπισθοδρόμηση από την πύλη του αεροδρομίου της Ατλάντα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη Delta, το φτερό του αεροσκάφους «ήρθε σε επαφή» με το άδειο αεροπλάνο. Η πτήση είχε προορισμό την Πόλη της Γουατεμάλας, ενώ οι 192 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και τα τέσσερα μέλη πληρώματος μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροπλάνο, μετά από καθυστέρηση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αεροπορική εταιρεία, με έδρα την Ατλάντα, δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ατυχήματα στα αεροδρόμια

Συγκρούσεις αεροσκαφών στο έδαφος, αν και σπάνιες, μπορούν να συμβούν κυρίως κατά την οπισθοδρόμηση ή τη ρυμούλκηση, λόγω περιορισμένου χώρου στάθμευσης, κακών καιρικών συνθηκών ή ανθρώπινου λάθους. 
Τέτοιου είδους περιστατικά συνήθως δεν προκαλούν τραυματισμούς, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, τεχνικούς ελέγχους και προσωρινή ακινητοποίηση των εμπλεκόμενων αεροσκαφών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), τα περισσότερα ground collisions συμβαίνουν σε μεγάλους κόμβους με έντονη επιβατική κίνηση, όπως το αεροδρόμιο Hartsfield–Jackson της Ατλάντα, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Associated Press


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακυρώθηκε η πτήση σας; Δύο ιστοσελίδες θα σας βοηθήσουν να πάρετε πίσω τα χρήματά σας άμεσα και εύκολα

Διεθνή / Ακυρώθηκε η πτήση σας; Οι δύο ιστοσελίδες που σας εγγυώνται άμεση και εύκολη επιστροφή χρημάτων

Και οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να εξηγούν με σαφήνεια τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επαναδρομολόγησης ή πλήρους επιστροφής χρημάτων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Διεθνή / Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Διεθνή / Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι μεταφέρουν ευχές και λίστες δώρων από την πόλη Σαντ Νικολάους στη Γερμανία έως το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, περνώντας από τρεις χώρες
LIFO NEWSROOM
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Διεθνή / Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Διεθνή / Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Το έργο, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο
LIFO NEWSROOM
 
 