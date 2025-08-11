ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο», είπε ο πατέρας της

LifO Newsroom
Κωνσταντίνος, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά συνοδεύουν τη Λένα στην τελευταία της κατοικία / Φωτογραφία: NDP Photos
Λίγα λόγια για την κόρη του Λένα, είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο» ήταν τα πρώτα λόγια του Αντώνη Σαμαρά. 

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την «αγάπη που πήραμε απλόχερα», για την «καλοσύνη» της κόρης του και για το «να προσέχεις, μπαμπά» που του έλεγε.

«Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», συνέχισε και κατέληξε: «Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Γεωργία Σαμαρά / Φωτογραφία: Eurokinissi
Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά στο Α' Νεκροταφείο

Νωρίτερα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκαρμπόφκσι, στενών συγγενών, φίλων αλλά και πλήθους πολιτικών και απλού κόσμου, τελέστηκε η εξώδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά.

Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29. 

Φωτογραφία: Eurokinissi


 

Ελλάδα

