ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί, δύο αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στη Λέσβο, στη Χίο, στα βόρεια Δωδεκάνησα και στην Αλεξανδρούπολη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί, δύο αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής Facebook Twitter
0

Η Τουρκία μετρά τις πληγές της μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ το βράδυ της Κυριακής. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν καταγραφεί 237 μετασεισμοί, δέκα εκ των οποίων πάνω από 4 Ρίχτερ, με επίκεντρο την ίδια σεισμική ζώνη.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής: δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν γεμίσει συντρίμμια και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε αυτοκίνητα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

Αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες

Συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στο HaberTürk ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε παραμένουν αγνοούμενοι. Ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τον απεγκλωβισμό του.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ταχεία ανάρρωση στους πληγέντες και διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης παρακολουθούνται στενά. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε λειτουργία χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στη Λέσβο, στη Χίο, στα βόρεια Δωδεκάνησα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε στο ERTNews ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα, καθώς το ρήγμα δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη της Ανατολίας.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς εξήγησε ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν η άρνηση του Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ κατάφερε να αλλάξει αυτή τη στάση
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Νέοι και άνεργοι πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

Διεθνή / Κίνα: Η νέα τάση θέλει τους άνεργους να πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

«Λόγω της οικονομικής μετάβασης και της ασυμφωνίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι νέοι χρειάζονται τέτοιους χώρους για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή για να κάνουν διάφορες μικρές δουλειές ως μεταβατικό στάδιο»
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Διεθνή / Σεισμός στην Τουρκία: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Βίντεο από τη στιγμή των 6,1 Ρίχτερ

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς μετασεισμοί – με ισχυρότερο στα 4,6 Ρίχτερ – συνεχίστηκαν για περίπου 20 λεπτά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
 
 