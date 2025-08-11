Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί, δύο αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής

Η Τουρκία μετρά τις πληγές της μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ το βράδυ της Κυριακής. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν καταγραφεί 237 μετασεισμοί, δέκα εκ των οποίων πάνω από 4 Ρίχτερ, με επίκεντρο την ίδια σεισμική ζώνη.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής: δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν γεμίσει συντρίμμια και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε αυτοκίνητα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası drone görüntüleri pic.twitter.com/bJd0S69jlz — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) August 11, 2025

Αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες

Συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στο HaberTürk ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε παραμένουν αγνοούμενοι. Ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τον απεγκλωβισμό του.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ταχεία ανάρρωση στους πληγέντες και διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης παρακολουθούνται στενά. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε λειτουργία χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στη Λέσβο, στη Χίο, στα βόρεια Δωδεκάνησα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε στο ERTNews ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα, καθώς το ρήγμα δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη της Ανατολίας.



