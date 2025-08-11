ΔΙΕΘΝΗ
Σφοδρές πλημμύρες στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες πτήσεις καθηλωμένες

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, 21 πτήσεις ακυρώθηκαν και περισσότερες από 900 σημείωσαν καθυστερήσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το βράδυ της Κυριακής τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, 21 πτήσεις ακυρώθηκαν και περισσότερες από 900 σημείωσαν καθυστερήσεις, σύμφωνα με το FlightAware. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Southwest Airlines και η United Airlines, κατέγραψαν εκατοντάδες καθυστερήσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε Κάνσας, Αϊόβα, Νεμπράσκα, Μιζούρι, Ιλινόις και Ουισκόνσιν, προειδοποιώντας για επαναλαμβανόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, καταστροφικούς ανέμους και τοπικούς ανεμοστρόβιλους. Στη Νεμπράσκα, ριπές ανέμου έφτασαν τα 144 χλμ/ώρα, ενώ στο Μιλγουόκι η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 35 εκατοστά, προκαλώντας πλημμύρες ποταμών.

Η Πυροσβεστική του Μιλγουόκι ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 600 κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια, διακοπές ρεύματος, διαρροές αερίου και διασώσεις. Ο Ερυθρός Σταυρός άνοιξε δύο καταφύγια για τους εκτοπισμένους, ενώ περίπου 14.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση το πρωί της Δευτέρας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας του Μιλγουόκι, Ντέιβιντ Κρόουλι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε επαγρύπνηση. «Η ασφάλεια των πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Ελέγξτε τους γείτονές σας και ζητήστε βοήθεια αν χρειαστεί», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.


 

