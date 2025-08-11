«Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Θερμοκρασίες καύσωνα που φτάνουν έως και τους 42°C σαρώνουν τη Νότια Ευρώπη, καθώς επιστήμονες προειδοποιούν για ένα «κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Η Météo-France έθεσε σε προειδοποίηση για καύσωνα πάνω από το μισό της Γαλλίας, με 12 από τις 96 διοικητικές μονάδες της ηπειρωτικής Γαλλίας υπό τον υψηλότερο κόκκινο συναγερμό. Παράλληλα, η ισπανική Aemet προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και στη Χώρα των Βάσκων, εκδίδοντας κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ισπανία. Και οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για έναν «πολύ έντονο, ακόμη και σπάνιο» καύσωνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με καταστροφικές πυρκαγιές. Στη Γαλλία, που την Κυριακή έθεσε υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίστηκαν. Στην Ιταλία, όπου αναμένεται την Τετάρτη η θερμοκρασία να αγγίξει τους 40°C στη Φλωρεντία, οι αρχές έκλεισαν τα τουριστικά μονοπάτια στον Βεζούβιο την Κυριακή λόγω πυρκαγιάς στις πλαγιές του ηφαιστείου. Στην Ισπανία, φωτιές που ξέσπασαν στη Λεόν και τη Ζαμόρα ανάγκασαν πάνω από 1.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στη Γαλικία.

Η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, επιστήμονας του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, εξήγησε ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» μετά από μια βροχερή άνοιξη που ενίσχυσε την ανάπτυξη της βλάστησης, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και παρατεταμένη ξηρασία. «Με την εύκολη πιθανότητα μια σπίθα να προκαλέσει φωτιά, έχουμε όλα τα συστατικά για το “κοκτέιλ μολότοφ” που βλέπουμε τώρα», ανέφερε.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να σημειωθούν νέα ρεκόρ ζέστης, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 42°C στα νοτιοδυτικά. Το Σαββατοκύριακο, στο χωριό Τουρμπ κοντά στο Μπεζιέ, καταγράφηκαν 41,4°C.

Στην Ισπανία, σήμερα Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας και στην ανατολική Κανταβρική Θάλασσα, ενώ θα υπάρξει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 37-39°C στο εσωτερικό και πάνω από 42°C στην περιοχή του κάτω Γουαδαλκιβίρ.

Ο εδαφολόγος Χεσούς Σαντιάγο Νοτάριο ντελ Πίνο σημείωσε ότι η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν λιγότερο ευάλωτες, όπως το κέντρο και το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη - που έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,4°C εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων και της καταστροφής φυσικών οικοσυστημάτων - πλήττει ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία θερμαίνεται σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στην Ισπανία, οι φλόγες απείλησαν ακόμη και το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, Las Médulas, στο Ελ Μπιέρθο. «Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για μένα», δήλωσε συγκινημένη η Σαντίν Νούνιο, που κατάγεται από την περιοχή. «Το Las Médulas, με τις αιωνόβιες καστανιές του, έχει καεί». Κατά την ίδια, η Ισπανία αντιμετωπίζει πλέον «μια νέα πραγματικότητα δασικών πυρκαγιών», λόγω των αλλαγών στα τοπία και της κλιματικής αλλαγής, που ευνοεί πυρκαγιές μεγαλύτερης έκτασης, έντασης και επικινδυνότητας.

Με πληροφορίες από Guardian

