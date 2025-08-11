Γαλλία: Μέδουσες παρέλυσαν τον πυρηνικό σταθμό της Γκραβελίν

Ο πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία τέθηκε εκτός λειτουργίας, αφού σμήνος μεδουσών εισχώρησε στα φίλτρα που αντλούν νερό για την ψύξη των αντιδραστήρων, σύμφωνα με τον κρατικό διαχειριστή EDF.

Το πυρηνικό εργοστάσιο, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, τροφοδοτείται με νερό ψύξης από κανάλι που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν μια «μαζική και απρόβλεπτη» συγκέντρωση μεδουσών κατέκλυσε τα φίλτρα των αντλιοστασίων, προκαλώντας αυτόματη διακοπή λειτουργίας στους αντιδραστήρες 2, 3 και 4. Ο αντιδραστήρας 6 ακολούθησε λίγο αργότερα, ενώ οι μονάδες 1 και 5 ήταν ήδη εκτός για προγραμματισμένη συντήρηση.

Η διακοπή δεν επηρέασε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή του περιβάλλοντος, διευκρίνισε η EDF.

Το συγκρότημα, που βρίσκεται μεταξύ Καλαί και Δουνκέρκης, διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής ισχύος 900 μεγαβάτ η καθεμία, συνολικά 5,4 γιγαβάτ. Οι μέδουσες αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας κατά τους θερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει.

Με πληροφορίες από Guardian

