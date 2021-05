O Μάθιου Πέρι παρουσίασε μια συλλογή ρούχων και αξεσουάρ εμπνευσμένη από τον Τσάντλερ Μπινγκ και τα «Φιλαράκια» λίγο πριν το πολυαναμενόμενο reunion στο HBO Max.

Η συλλογή, που αποτελείται από οκτώ κομμάτια, περιλαμβάνει t-shirt, μπλούζες και είδη για βρέφη και κατοικίδια, θα είναι διαθέσιμη για μόλις τρεις εβδομάδες.

Στις ατάκες περιλαμβάνονται δύο αναφορές στην αγάπη του Μπινγκ να κάνει το μπάνιο του αλλά και μία πιο επίκαιρη ατάκα για τον εμβολιασμό και τον κορωνοϊό.

Μια μπαντάνα σκύλου και ένα φορμάκι για μωρά επίσης αναγράφουν αγαπημένες και λίγο παραφρασμένες ατάκες του πρωταγωνιστή, πάντα με το χαρακτηριστικό, ειρωνικό του ύφος.

Άλλα αντικείμενα στη συλλογή είναι ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα και ένα άσπρο, που φορά ο ίδιος ο τηλεοπτικός Τσάντλερ για να το προμοτάρει.

Ο Πέρι δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram φορώντας το λευκό φούτερ, που γράφει "Could I be more me?". Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπευσε να σχολιάσει ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο φούτερ.

Το πολυαναμενόμενο reunion θα προβληθεί στις 27 Μαΐoυ ενώ ήδη το HBO έχει κυκλοφορήσει το τρέιλερ.

Στην χωρίς σενάριο επανασύνδεση των πρωταγωνιστών της κωμικής σειράς, θα εμφανιστούν διάσημα ονόματα όπως ο Τομ Σέλεκτ, η Ρις Γουίδερσπουν, οι Μπέκαμ, η Lady Gaga, ο Τζάστιν Μπίμπερ κ.λπ.

Με πληροφορίες του Guardian