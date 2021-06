Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στη Ρωσία, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Στο δικινητήριο Let L-410 επέβαιναν 19 άνθρωποι συνολικά. Το αεροσκάφος συνετρίβη την ώρα που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο Κεμέροβο, στη νοτιοδυτική Σιβηρία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δύο μέλη του πληρώματος και επτά αλεξιπτωτιστές σκοτώθηκαν. Συνολικά στο αεροσκάφος επέβαιναν 17 αλεξιπτωτιστές και δύο μέλη πληρώματος», δήλωσε ο Βίκτορ Σεμοχάνοφ, αξιωματούχος της περιοχής.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι τη ζωή τους έχασαν 7 άνθρωποι, ενώ πληροφορίες του Reuters κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Λίγο μετά την απογείωση το αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα και οι πιλότοι επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση. Όμως, το φτερό του αεροσκάφους χτύπησε στο έδαφος και στη συνέχεια αυτό ανατράπηκε, ανέφερε ο Σεμοχάνοφ.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε το πρόβλημα, καθώς το αεροσκάφος ήταν σε καλή κατάσταση και είχε κάνει ήδη τέσσερις πτήσεις σήμερα, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.



