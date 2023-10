Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Το πιο εντατικό σφυροκόπημα της Γάζας- IDF: Πλήξαμε 150 στόχους

Αδιάκοπο ήταν το σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τις τελευταίες ώρες, με συνέπεια να διακοπούν οι τηλεπικοινωνίες στον θύλακα.

Το Ισραήλ έπληξε με σφοδρό ρυθμό τη Λωρίδα της Γάζας, τόσο με αεροπορικές επιδρομές, όσο και με το πυροβολικό. Τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για τους πιο καταιγιστικούς βομβαρδισμούς από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ισραήλ. Η Χαμάς ανέφερε πως γίνονταν μάχες με τα ισραηλινά στρατεύματα σε περιοχές κοντά στα σύνορα, στις πόλεις Μπέιτ Χανούν και Α- Μπουρέιτζ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει ότι το βράδυ της Παρασκευής θα επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δυνάμεις της χώρας «επιχειρούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας» όπως έκαναν και την προηγούμενη. Μονάδες του στρατού μπήκαν στον θύλακα και αποσύρθηκαν μετά τις επιχειρήσεις τους.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν περίπου 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι IDF. Από τα αεροπορικά πλήγματα «καταστράφηκαν τούνελ και άλλες υπόγειες υποδομές» της Χαμάς και «εξοντώθηκαν τρομοκράτες», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ακόμη, οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι σκοτώθηκε το στέλεχος της Χαμάς Εζάμ Αμπού Ράφα σε πλήγμα από την πολεμική αεροπορία. Ο Ράφα ήταν υπεύθυνος για «τα drones και τους αλεξιπτωτιστές» κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι ταξιαρχίες της Αλ- Κασάμ και οι δυνάμεις της παλαιστινιακής αντίστασης είναι απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα και να εξουδετερώσει τις εισβολές. Ο Νετανιάχου και ο ηττημένος στρατός του δεν θα μπορέσουν να πετύχουμε καμία στρατιωτική νίκη», ανακοίνωσε η Χαμάς νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς, περισσότεροι από 7.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση στο Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

Χθες, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα που ζητούσε να κηρυχθεί αμέσως ανθρωπιστική εκεχειρία στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή του Ισραήλ.

Το ψήφισμα, που συντάχθηκε από αραβικές χώρες, υιοθετήθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ήταν ανάμεσα στις χώρες που το καταψήφισαν, επειδή στο κείμενο δεν γινόταν αναφορά στη Χαμάς. Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που απείχαν.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV