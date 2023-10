Πόλεμος στο Ισραήλ: Σφυροκόπημα της Γάζας- IDF: Αρχηγείο της Χαμάς κάτω από νοσοκομείο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν τη Λωρίδα της Γάζας με σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες στον θύλακα.

Δημοσιογράφος του Guardian αναφέρει ότι αυτοί φαίνεται πως είναι οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σήμερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι κρύβεται κάτω από νοσοκομεία. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, οι IDF αναφέρουν ότι εντόπισαν αρχηγείο της Χαμάς κάτω από το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ- Σίφα, στη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο βίντεο, η Χαμάς χρησιμοποιεί αυτό τον χώρο για να «σχεδιάζει και να εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες».

«Η Χαμάς διεξάγει τον πόλεμο από τα νοσοκομεία» δήλωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, κατηγορώντας την οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα.

«Υπάρχουν καύσιμα μέσα στα νοσοκομεία και η Χαμάς τα χρησιμοποιεί για την τρομοκρατική υποδομή της. Οι τρομοκράτες μετακινούνται ελεύθερα μέσα στα νοσοκομεία», συμπλήρωσε.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs