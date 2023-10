Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητά ανθρωπιστική εκεχειρία

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως «ανθρωπιστική εκεχειρία» στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Το ψήφισμα για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, που συνέταξαν οι αραβικές χώρες, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία λίγες ώρες αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε «επεκτείνουν» τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατήγγειλαν την πρόταση, επειδή στο κείμενο δεν γινόταν αναφορά στη Χαμάς. Η έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία εγκρίθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις χώρες που καταψήφισαν.

Πέρα από την έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητά επίσης την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση όλων των ομήρων.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV — UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023

Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας, λέει ο Γκουτέρες

Μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας και έκανε ξανά έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, για απελευθέρωση όλων των ομήρων άνευ όρων και την αποστολή προμηθειών που σώζουν ζωές, στην κλίμακα που απαιτείται», τόνισε ο γ.γ. του ΟΗΕ σε ανάρτηση στα social media.

«Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους», συμπλήρωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.



Everyone must assume their responsibilities.



This is a moment of truth.



History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri — António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2023

Ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας, με αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα από το πυροβολικό, ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχει χαθεί η επαφή με το προσωπικό του Οργανισμού στον θύλακα.

We have lost touch with our staff in Gaza, with health facilities, health workers and the rest of our humanitarian partners on the ground.



This siege makes me gravely concerned for their safety and the immediate health risks of vulnerable patients.



We urge immediate protection… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 27, 2023

Ισραήλ: Επεκτείνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις

Νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες ώρες είναι αδιάκοπο το σφυροκόπημα που δέχεται ο θύλακας από τις ισραηλινές δυνάμεις, με αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα πυροβολικού, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. Οι εκρήξεις που ακούγονται είναι συνεχείς.

«Τις τελευταίες ώρες έχουμε αυξήσει τις επιθέσεις στη Γάζα», έγραψε στα social media ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι. Η αεροπορία του Ισραήλ πλήττει «υποδομές τρομοκρατών πολύ συγκεκριμένα», ανέφερε ακόμη. «Σε συνέχεια της δραστηριότητας των τελευταίων ημερών, απόψε οι χερσαίες δυνάμεις επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε ακόμη στην ανάρτηση.

Οι IDF είναι «προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουν την ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Χαγκάρι, χαρακτηρίζοντας «εθνικό καθήκον» την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Τα πλήγματα στη Γάζα έχουν αυξηθεί «κατά πολύ» και θα συνεχιστούν, πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της», συμπλήρωσε.