Ισραήλ: Απόψε επεκτείνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις- Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απόψε «επεκτείνει» τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ συνεχίζει να σφυροκοπά τον θύλακα.

«Τις τελευταίες ώρες έχουμε αυξήσει τις επιθέσεις στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωση μέσω των social media ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι. Η αεροπορία του Ισραήλ πλήττει «υποδομές τρομοκρατών πολύ συγκεκριμένα», ανέφερε ακόμη. «Σε συνέχεια της δραστηριότητας των τελευταίων ημερών, απόψε οι χερσαίες δυνάμεις επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε ακόμη στην ανάρτηση.

Οι IDF είναι «προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουν την ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις του ο Χαγκάρι, χαρακτηρίζοντας «εθνικό καθήκον» την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Τα πλήγματα στη Γάζα έχουν αυξηθεί «κατά πολύ» και θα συνεχιστούν, πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της», συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει ένα «ιδιαίτερα έντονο γύρο επιθέσεων» στη Γάζα, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times. Το μπαράζ των επιθέσεων περιλαμβάνει αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα από το πυροβολικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δύο παλαιστινιακά δίκτυα ανακοίνωσαν πως έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες μετά τις νέες σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα, ο Guardian έκανε λόγο για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς στον θύλακα από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Την ώρα που συνεχίζονταν οι αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, υπήρξε μπαράζ ρουκετών προς το κεντρικό Ισραήλ, αλλά και σε νότια τμήματα της χώρας, αναφέρουν οι New York Times.

Νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι κρύβεται κάτω από νοσοκομεία. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, οι IDF αναφέρουν ότι εντόπισαν αρχηγείο της Χαμάς κάτω από το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ- Σίφα, που είναι το μεγαλύτερο στη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο βίντεο, η Χαμάς χρησιμοποιεί αυτό τον χώρο για να «σχεδιάζει και να εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες».

«Η Χαμάς διεξάγει τον πόλεμο από τα νοσοκομεία» δήλωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, κατηγορώντας την οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. «Υπάρχουν καύσιμα μέσα στα νοσοκομεία και η Χαμάς τα χρησιμοποιεί για την τρομοκρατική υποδομή της. Οι τρομοκράτες μετακινούνται ελεύθερα μέσα στα νοσοκομεία», συμπλήρωσε.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs