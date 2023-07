Οι «Peaky Blinders» καταγγέλλουν το ομοφοβικό βίντεο της καμπάνιας του Ρον Ντε Σάντις

Μέλη του καστ και του συνεργείου των Peaky Blinders κατήγγειλαν με κοινή τους δήλωση ένα ομοφοβικό βίντεο για την καμπάνιας που προωθεί τον Ρον Ντε Σάντις και την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το ομοφοβικό βίντεο, το οποίο χρησιμοποιεί κλιπ στρέιτ ανδρών από τους Peaky Blinders, για να απεικονίσει μια ομοφοβική αφήγηση και να χλευάσει τον ηθικό πανικό που πηγάζει από τις πολιτικές του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί από τη δεξιά ομάδα των Proud Elephant. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός της καμπάνιας του Ρον Ντε Σάντις έκανε retweet το βίντεο.

Στο βίντεο υπάρχουν κλιπ του Τόμι Σέλμπι του χαρακτήρα που υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι στους Peaky Blinders, καθώς και άλλους τύπου «alpha male» όπως ο χαρακτήρας του Τζόρνταν Μπέλφορντ, που υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Λύκο της Γουόλ Στριτ» αλλά και τον Μπραντ Πιτ ως Αχιλλέα από την ταινία «Τροία».

Στο κλιπ εμφανίζονται διάφορα εμβόλιμα πλάνα από ταινίες για να αιτιολογήσουν τις αμφιλεγόμενες απόψεις του κυβερνήτη, ο οποίος υποστηρίζει επίσης μια ατζέντα κατά των τρανς ατόμων.

To wrap up “Pride Month,” let’s hear from the politician who did more than any other Republican to celebrate it…



pic.twitter.com/FT7LdW4vls