Οι Χούτι προειδοποιούν τις ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση»

Τη δική τους απάντηση έδωσαν οι Χούτι, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι τους περιμένει «κόλαση», αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πολιτικό γραφείο των Χούτι, απείλησαν να ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα που στοχοθέτησαν πολλά από τα προπύργιά τους, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Σαναά, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Μάλιστα, ξεκαθάρισαν πως οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν το βράδυ «δεν θα μείνουν αναπάντητες». «Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση» ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου προειδοποιεί τους «τρομοκράτες Χούτι» ότι τους περιμένει «κόλαση» αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Today, I have ordered the United States Military to launch decisive and powerful Military action against the Houthi terrorists in Yemen. They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence, and terrorism against American, and other, ships, aircraft, and drones.



