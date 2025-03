«Η κόλαση θα πέσει επάνω σας» - Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά τους Χούτι για τις επιθέσεις στην Ερυθρά

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον των Χούτι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα του, Truth Social, απείλησε ανοιχτά τους Χούτι ανακοινώνοντας αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των «τρομοκρατών» στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» αναφέρει χαρακτηριστικά πως θα συμβεί, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά εμπορικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ζήτησε από το Ιράν να διακόψει την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούτι».

Today, I have ordered the United States Military to launch decisive and powerful Military action against the Houthi terrorists in Yemen. They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence, and terrorism against American, and other, ships, aircraft, and drones.



