Μαριούπολη: Εικόνες καταστροφής από το εσωτερικό του θεάτρου που βομβαρδίστηκε

Ένα βίντεο μετά την ρωσική επίθεση της 16ης Μαρτίου στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπουλης ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ανταποκριτής ξένου δικτύου ανέβασε στη σελίδα του στο Twitter πλάνα που απεικονίζουν την καταστροφή που υπέστη το ιστορικό θέατρο με εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στα χαλάσματα να προσπαθούν να σωθούν.

«Από αυτόπτες μάρτυρες, προκύπτουν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά από πλήγματα ρωσικού αεροσκάφους», ανέφερε ο λογαριασμός του δημαρχείου της Μαριούπολης στο Telegram.

Εκτιμάται ότι περίπου 1.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, είχαν βρει καταφύγιο στο κτίριο, όταν βομβαρδίστηκε στις 16 Μαρτίου.

Μόλις 150 επιζώντες βγήκαν από τα συντρίμμια τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση. Οι περισσότεροι είχαν κρυφτεί κάτω από τη σκηνή, για να προστατευτούν από τις βόμβες αλλά τα συντρίμμια δεν τους επέτρεψαν να βγουν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στη Μαριούπολη, που έχει δεχθεί το πιο σφοδρό σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, δεν υπάρχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι διαρκείς βομβαρδισμοί εμπόδισαν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

