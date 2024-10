Λίαμ Πέιν: Πλήθος θαυμαστών έξω από ξενοδοχείο όπου σημειώθηκε ο θάνατός του

Με δάκρυα στα μάτια και με λουλούδια και αναμμένα κεριά στα χέρια, οι θαυμαστές των One Direction έφτασαν έξω από το ξενοδοχείο που έμενε ο Λίαμ Πέιν, πριν πέσει από τον τρίτο όροφο και διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε, άφησαν «παγωμένους» τους θαυμαστές του επιτυχημένου boy band, στο οποίο και συμμετείχε.

Μερικές ώρες μετά την είδηση ότι η αστυνομία επιβεβαίωσε πως είναι νεκρός, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο του στο Μπουένος Άιρες για να τον αποχαιρετήσει. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, οι φαν μιλούν για τον τραγουδιστή και τον αποχαιρετούν με τραγούδια του συγκροτήματος.

Μιλώντας στο AP Entertainment, ορισμένες από τις θαυμάστριες περιέγραφαν την πολυαναμενόμενη επανασύνδεση των One Direction κάτι που «πλέον δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ».

Fans gathered outside the Buenos Aires hotel where former One Direction singer and songwriter Liam Payne died, holding a candlelit vigil and singing One Direction hits. pic.twitter.com/LpDoaJS0RV