Νεκρός ο πρώην τραγουδιστής των One Direction Λίαμ Πέιν

Ο 31χρονος Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, έχασε τη ζωή του σε πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο θάνατος του Πέιν καταγράφηκε σε ξενοδοχείο στην οδό Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας που μετέδωσε το CNN. Η La Nación γράφει ότι πριν από το περιστατικό, το προσωπικό του «Hotel Casa Sur» κάλεσε την αστυνομία για «έναν επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Οι διασώστες που έφθασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν αργότερα τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος βρέθηκε στον περίβολο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. «Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου» στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

🗣️ "Todo el cuerpo tenía lesiones gravísimas".



Alberto Crescenti, titular del SAME, habló sobre la muerte de Liam Payne, ex cantante de One Direction, y afirmó que "presentaba heridas incompatibles con la vida".



👉 En #ElNoticiero con @paulinor76. pic.twitter.com/bLOgKsAHeh