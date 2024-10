Λίαμ Πέιν: Η ανακοίνωση της οικογένειας του άλλοτε σταρ των One Direction μετά τον θάνατό του

Ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Λίαμ Πέιν αναστάτωσαν τη μουσική σκηνή και ιδίως, το φανατικό κοινό των One Direction.

Ο Λίαμ Πέιν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την αστυνομία και τα διεθνή media, καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το θέμα.

Μερικές ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η οικογένειά του προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, δηλώνοντας «συντετριμμένη».

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Λίαμ θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και θα τον θυμόμαστε για την ευγενική, αστεία και γενναία ψυχή του. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όσο καλύτερα μπορούμε ως οικογένεια και ζητάμε ιδιωτικότητα και χώρο αυτή την τρομερή στιγμή» γράφουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο θάνατος του Πέιν καταγράφηκε σε ξενοδοχείο στην οδό Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας που μετέδωσε το CNN. Η La Nación γράφει ότι πριν από το περιστατικό, το προσωπικό του «Hotel Casa Sur» κάλεσε την αστυνομία για «έναν επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Οι διασώστες που έφθασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν αργότερα τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος βρέθηκε στον περίβολο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. «Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου» στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

