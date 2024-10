Λίαμ Πέιν: Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη ζωή του πρώην μέλους των One Direction

Θλίψη έχει προκαλέσει στους θαυμαστές των One Direction η είδηση του θανάτου του Λίαμ Πέιν.

O Λίαμ Πέιν πέθανε στις 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 31 ετών, αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές στο Telemundo.

Ο Λίαμ Πέιν γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1993 στην κεντρική Αγγλία και είναι ο νεότερος από τρία αδέλφια. Έχει δύο μεγαλύτερες αδελφές, την Νίκολα και την Ρουθ. Έγινε γνωστός το 2010 στο The X Factor, όταν ενώθηκε με τους Χάρι Στάιλς, Νάιαλ Χόραν, Λουίς Τόμλινσον και Ζέιν Μάλικ ώστε να σχηματίσουν το boy band, One Direction. Αφού κατέκτησαν την τρίτη θέση στον έβδομο κύκλο του show, το συγκρότημα υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την εταιρεία του Simon Cowell, την Syco Records και την επόμενη χρονιά κατέκτησαν την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο με την κυκλοφορία του ντεμπούτο single τους «What Makes You Beautiful» τον Σεπτέμβριο του 2011. Το πρώτο τους άλμπουμ ως συγκρότημα, Up All Night, κυκλοφόρησε τον ίδιο Νοέμβριο. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Take me Home, το 2013 το Midnight Memories και το 2014 το Four

Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία τους, οι One Direction είχαν μια τεράστια αλλαγή, καθώς ο Ζέιν Μάλικ ανακοίνωσε την αποχώρησή του τον Μάρτιο του 2015, επικαλούμενος την επιθυμία του να συνεχίσει τη ζωή του ως «κανονικός 22χρονος». Το γκρουπ συνέχισε ως τετράδα για λίγο. Οι One Direction τελικά έκαναν αυτό που περιέγραψαν ως «προσωρινή παύση» το 2016, με τα μέλη του συγκροτήματος να συνεχίζουν να ασχολούνται με σόλο πρότζεκτ. Ο Πέιν κυκλοφόρησε ένα σόλο άλμπουμ τον Δεκέμβριο του 2019. Στο αποκορύφωμα της θητείας του στους One Direction, ο Λίαμ Πέιν έβγαινε με τη χορεύτρια Ντανιέλ Πίζερ για δύο χρόνια πριν επανασυνδεθεί με την παιδική του φίλη Σοφία Σμιθ, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2013 έως το 2015.

Το 2016, ο Λίαμ Πέιν άρχισε να βγαίνει με την τραγουδίστρια Σέριλ Κόουλ που ήταν γνωστή για τη συμμετοχή της στο girl band Girls Aloud, με την οποία το 2017 απέκτησαν τον γιο τους, Bear. Το ζευγάρι χώρισε ένα χρόνο αργότερα. Το 2019 ο Λίαμ Πέιν άρχισε να βγαίνει με το μοντέλο Μάγια Χένρι, με την οποία αρραβωνιάστηκε δύο φορές - την πρώτη τον Αύγουστο του 2020, η οποία έληξε τον Ιούνιο του 2021, και ξανά στα τέλη του 2021 πριν χωρίσει τον Μάιο του 2022. Περίπου την ίδια εποχή, ο τραγουδιστής μίλησε για τον αγώνα του με την κατάχρηση ουσιών και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, περιγράφοντας τον εαυτό του όσο ήταν στους One Direction ως «θυμωμένο άτομο».

«Ήταν πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά σοβαρό. Ήταν ένα πρόβλημα», είπε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του Ιουνίου του 2021 του podcast Diary of A CEO, σύμφωνα με το Billboard, δύο χρόνια πριν μπει σε θεραπεία για κατάχρηση αλκοόλ. «Μόνο όταν είδα τον εαυτό μου μετά, είπα: «Σωστά, πρέπει να διορθώσω τον εαυτό μου».Απλά δεν μου άρεσε πολύ ο εαυτός μου και τότε έκανα μια αλλαγή».

Liam Payne had posted on Snapchat in the hours before his death, sharing photos of himself with his partner Kate Cassidy as well as videos in which he said it was a "lovely day here in Argentina".



Full story: https://t.co/0WBug7BvAp pic.twitter.com/Wbn7LrE4xt — Sky News (@SkyNews) October 17, 2024

Από το 2022 ο Λίαμ Πέιν είναι ζευγάρι με την influencer Kate Cassidy. Λίγες ώρες πριν από το θάνατό του, ο ίδιος μοιράστηκε στο Snapchat του μια φωτογραφία του ζευγαριού να χαμογελούν σε μια selfie στον καθρέφτη, ενώ φορούσαν τα μαγιό τους.

