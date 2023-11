Ισραήλ-Χαμάς: «Οι σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου»

Καπνός υψώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τη Γάζα καθώς συνεχίζονται οι μάχες στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Την ίδια στιγμή καταγράφονται εκτοξεύσεις ρουκετών στο κεντρικό Ισραήλ. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι σειρήνες για προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής ηχούν σε όλη την κεντρική χώρα, λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τη Γάζα όσο ο πόλεμος με την Χαμάς συνεχίζεται.

«Εκατομμύρια Ισραηλινοί τρέχουν στα καταφύγια», ανέφερε το IDF στο X, μαζί με έναν χάρτη που δείχνει τις τοποθεσίες προειδοποίησης.

🚨RIGHT NOW: Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound in central Israel. pic.twitter.com/hUjuXsS9cZ