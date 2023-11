Μπλακ άουτ ξανά σε τηλέφωνα και ίντερνετ στη Γάζα

Η Paltel -η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών- ανέφερε ότι υπήρξε άλλη μια «πλήρης διακοπή» στις υπηρεσίες επικοινωνίας και διαδικτύου στη Γάζα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό οφείλεται στο ότι «οι προηγουμένως επανασυνδεμένες κύριες διαδρομές των τηλεπικοινωνιών» εκτέθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, μεταδίδει το BBC.

Η ομάδα παρακολούθησης του Διαδικτύου Netblocks ανέφερε ότι γύρω στις 18:50 τοπική ώρα υπήρξε μια «νέα κατάρρευση στη συνδεσιμότητα» στη Λωρίδα της Γάζας. Η κίνηση αυτή είχε τεράστιο αντίκτυπο στην Paltel, «τον τελευταίο εναπομείναν μεγάλο φορέα που εξυπηρετεί την περιοχή».

Σύμφωνα με τη Netblocks αυτό είναι το τρίτο τέτοιο μπλακ άουτ από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

