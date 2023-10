Ισραήλ για Γάζα: Στρατιώτες είναι ακόμη στο πεδίο- «Απόλυτο χάος»

Ισραηλινοί στρατιώτες είναι ακόμη στο «πεδίο», μετά τη χθεσινοβραδινή εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος των IDF.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, στο οποίο φαίνονται τανκς, ενώ η κατάσταση στον θύλακα περιγράφεται ως «απόλυτο χάος», μετά το σφυροκόπημα των τελευταίων ωρών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο βόρειο τμήμα της Γάζας και επέκτεινε τις επιχειρήσεις του, με το πεζικό και τεθωρακισμένα, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι ακόμη στο πεδίο», συμπλήρωσε, δίχως να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Παράλληλα, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι σήμερα θα επιτραπεί να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q