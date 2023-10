ΣΥΡΙΖΑ: Ημέρα ντροπής για την Ελλάδα η αποχή στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «καθιστά την Ελλάδα αρνητικό παράγοντα για την ειρήνη», με την αποχή στο ψήφισμα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τόσο το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης, για τη στάση που κράτησε η χώρα στη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για τη Γάζα.

Το ψήφισμα ζητά να κηρυχθεί αμέσως ανθρωπιστική εκεχειρία στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Υιοθετήθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ήταν ανάμεσα στις χώρες που το καταψήφισαν, επειδή στο κείμενο δεν γινόταν αναφορά στη Χαμάς. Η Ελλάδα ήταν μία από τις 45 χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία.

