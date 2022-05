Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στη Βαρκελώνη- Ένας νεκρός, 85 τραυματίες

Ένας νεκρός και περίπου 85 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός έπειτα από σύγκρουση τρένων έξω από τη Βαρκελώνη, στην Ισπανία, ανακοίνωσαν οι καταλανικές αρχές.

Νεκρός είναι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας του προαστιακού, ενώ από τους 85 τραυματίες, οι δύο είναι σοβαρά, σύμφωνα σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Very sad pictures from Catalonia (Spain). A @FGC freight train derailed & collided today with a passenger train. Determining the #causes and prevention is essential. We deeply regret the death of a young #train driver and wish the injured a soon recovery. RIP 🥲 pic.twitter.com/RN7ngsZbBu