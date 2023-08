Η πρώτη δήλωση Πούτιν για τον θάνατο του Πριγκόζιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών στο αεροπορικό δυστύχημα που μεταξύ άλλων οδήγησε στο θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ενώ έκανε λόγο και για σοβαρά λάθη του.

«Όσον αφορά το αεροπορικό δυστύχημα, πρώτα από όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων. Είναι μια τραγωδία», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τα πρώτα στοιχεία που ελήφθησαν δείχνουν ότι στο αεροπλάνο που συνετρίβη στην περιοχή Τβερ ήταν μέλη της ομάδας Wagner.

«Γνωρίζω τον Πριγκόζιν πολύ καιρό, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990», ανέφερε ο Πούτιν στο τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε επίσης τον Γεβγκένι Πριγκόζιν «ταλαντούχο επιχειρηματία». Ωστόσο προειδοποίησε ότι η έρευνα για το δυστύχημα θα πάρει χρόνο.

Vladimir Putin confirms Yevgeny Prigozhin died when the Wagner founder's plane crashed yesterday.



