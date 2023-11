Γάζα: 1.000 κρατήρες από τους βομβαρδισμούς- Νέα τακτική του Ισραήλ «βλέπουν» οι ΗΠΑ

Περισσότερους από 1.000 κρατήρες έχουν προκαλέσει στη Λωρίδα της Γάζας οι σφοδροί βομβαρδισμοί, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, την ώρα που η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αλλάξει η τακτική του Ισραήλ, στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αντιδράσεις για την επίθεση που έγινε χθες σε ασθενοφόρα. Από την πλευρά τους, οι IDF απαντούν πως είχαν «νόμιμο δικαίωμα» να χτυπήσουν τα ασθενοφόρα, επειδή τα χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες της Χαμάς».

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι τις επόμενες ημέρες το Ισραήλ θα μειώσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και θα επικεντρωθεί σε μια περισσότερο στρατηγική χερσαία επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα είπε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN.

Τις επόμενες ημέρες θα μειωθούν τα χτυπήματα του Ισραήλ από αέρος, σε σύγκριση με την έως τώρα έντασή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και τη Χαμάς και η χώρα θα στραφεί περισσότερο σε μια «στρατηγική εστίαση στις χερσαίες επιχειρήσεις», με στόχο να «καθαρίσει» το δίκτυο των τούνελ που χρησιμοποιεί η οργάνωση, ανέφερε ο εν λόγω Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Guardian ανέλυσε δορυφορικές εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σφοδροί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει περισσότερους από 1.000 κρατήρες μέσα σε περιοχή 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι οποίοι είναι ορατοί από το διάστημα.

Μόνο σε ένα σημείο, πλάτους μισού χιλιομέτρου, οικοδομικά τετράγωνα έχουν βομβαρδιστεί τόσο σφοδρά, που είναι ορατοί περίπου 100 κρατήρες, κάποιοι έως και 13,9 μέτρων, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Οι ίδιες δορυφορικές εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 30 Οκτωβρίου, δείχνει ότι άλλα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί εντελώς, σημειώνει ο Guardian.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την ισραηλινή επίθεση σε κονβόι ασθενοφόρων, στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση που αναφέρθηκε στη Γάζα εναντίον κονβόι ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα. Οι εικόνες πτωμάτων διασκορπισμένων στο δρόμο έξω από το νοσοκομείο είναι αποκαρδιωτικές», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 60 τραυματίες ήταν ο τελευταίος απολογισμός της συγκεκριμένης αεροπορικής επιδρομής που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν πως η επίθεση στο κονβόι των ασθενοφόρων έγινε επειδή τα χρησιμοποιούσαν στελέχη της Χαμάς.

«Οι δυνάμεις μας είδαν τρομοκράτες να χρησιμοποιούν ασθενοφόρα για να μετακινούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που και ηγετικά στελέχη της Χαμάς χρησιμοποιούν παράνομα ασθενοφόρα στο πεδίο της μάχης. Είναι νόμιμο δικαίωμά μας, όταν χρησιμοποιούνται και θεωρούμε ότι υπάρχει απειλή, να επιτεθούμε», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος των IDF, Τζόναθαν Κόνρικους.

