Χάσμα οργασμών στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις: Νέα μελέτη αποκαλύπτει την αλήθεια

Ερευνητές σεξουαλικότητας και θεραπευτές γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι οι γυναίκες σε ετεροφυλόφιλες σχέσεις τείνουν να έχουν λιγότερους οργασμούς από τους άνδρες. Μια μεγάλη νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexual Medicine, επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως “orgasm gap”, παραμένει και δεν βελτιώνεται με την ηλικία.

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από 8 έρευνες Singles in America, που διεξάγονται ετησίως από το Match.com σε συνεργασία με το Kinsey Institute. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 24.000 Αμερικανοί ηλικίας 18–100 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Οι άνδρες όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών είχαν ποσοστά οργασμού 70–85%.

Οι γυναίκες σε ετεροφυλόφιλες σχέσεις είχαν ποσοστά 46–58%.

Οι λεσβίες και οι bisexual γυναίκες ηλικίας 35–49 είχαν υψηλότερα ποσοστά οργασμού από τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες της ίδιας ηλικίας.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Amanda Gesselman ανέφερε ότι παρά το ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες και οι LGBTQ+ συμμετέχοντες είχαν υψηλότερα ποσοστά, το κενό οργασμού δεν έκλεισε συνολικά.

Η Emily Nagoski, σεξολόγος και συγγραφέας, επεσήμανε ότι η έρευνα ρώτησε γενικά για «σεξουαλική επαφή», χωρίς να ορίσει τι ακριβώς σημαίνει. Η πλειονότητα των γυναικών χρειάζεται διέγερση της κλειτορίδας για οργασμό, οπότε αν ορισμένες γυναίκες θεωρούσαν ότι σεξουαλική επαφή είναι μόνο η κολπική διείσδυση, το κενό είναι λογικό.

Όπως τόνισε η Nagoski, πιο σημαντικό μέτρο της ικανοποίησης είναι το αίσθημα ευχαρίστησης και όχι μόνο ο οργασμός.

Τι χρειάζεται για πρόοδο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει:

Να ανακαλύψουν τι τους δίνει σεξουαλική ευχαρίστηση. Να νιώθουν σιγουριά και άνεση να το επικοινωνήσουν στους συντρόφους τους.

Η Laurie Mintz, καθηγήτρια ψυχολογίας, επισημαίνει ότι το κενό οργασμού είναι αποτέλεσμα πατριαρχικών στάσεων που υποτιμούν την ευχαρίστηση των γυναικών. Η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση, η χρήση λιπαντικών και sex toys, καθώς και η σωστή χρήση της λέξης «κλειτορίδα», μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση.

Οι γυναίκες που δυσκολεύονται να φτάσουν σε οργασμό ή δεν απολαμβάνουν το σεξ μπορούν να συμβουλευτούν τον γενικό τους ιατρό, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και λύσεις, όπως αντιμετώπιση ξηρότητας ή πόνου μετά την εμμηνόπαυση.

Το κενό οργασμού παραμένει μια πραγματικότητα για τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες όλων των ηλικιών, αλλά η εκπαίδευση, η επικοινωνία και η σεξουαλική ενδυνάμωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά και να αυξήσουν την ευχαρίστηση.

