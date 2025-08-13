ΔΙΕΘΝΗ

Η κρίση των δασμών Τραμπ βάζει σε δοκιμασία τη «ουδετερότητα» της Ελβετίας

Η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ ανατρέπει την οικονομία και τη στρατηγική της Ελβετίας. Οι επιχειρήσεις εξετάζουν μετεγκατάσταση και η χώρα επαναξιολογεί τις σχέσεις με την ΕΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν αναδιατάξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ξανασχεδιάσει τους χάρτες επενδύσεων και δοκιμάσει παλιές συμμαχίες. Στην Ελβετία, όμως, έχουν προκαλέσει μια ανήσυχη ανασκόπηση του ρόλου της χώρας στον κόσμο.

Η Ελβετία άνθισε για αιώνες ως ειλικρινής διαμεσολαβητής και διπλωματική δύναμη. Από τη Συνθήκη του Μπάντεν το 1714 έως τη διευθέτηση των δικαιωμάτων πλοήγησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη διευθέτηση συγκρούσεων από την Ινδοκίνα έως την Αλγερία, η ουδετερότητα και η διπλωματική της φήμη ήταν τα χαρακτηριστικά της.

Ωστόσο, πολλοί στην Αλπική χώρα – που πρόσφατα επιβλήθηκε ένας από τους υψηλότερους δασμούς παγκοσμίως από τις ΗΠΑ – αμφισβητούν τώρα αν αυτό το παλαιό μοντέλο ουδετερότητας είναι ακόμα λειτουργικό σε έναν κόσμο καθαρά με βάσει τις συναλλαγές και την εξουσία.

Η επιβολή δασμού 39% στα ελβετικά προϊόντα, παρά τους μήνες διαπραγματεύσεων, αιφνιδίασε την Ελβετία, που εξάγει στην αμερικανική αγορά ρολόγια, σοκολάτες, φαρμακευτικά προϊόντα και μηχανήματα. Οι πολιτικοί και οι αναλυτές έχουν προτείνει λύσεις από αύξηση εισαγωγής αμερικανικού βοείου κρέατος και φυσικού αερίου, έως μεταφορά της έδρας της FIFA από τη Ζυρίχη στο Μαϊάμι.

Οι ελβετικές εταιρείες, όπως η Thermoplan και η Ypsomed, εξετάζουν τη μετεγκατάσταση της παραγωγής τους στη Γερμανία ή τις ΗΠΑ για να αποφύγουν απώλειες. Ο σύνδεσμος Swissmem προειδοποιεί ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να στοιχίσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η παραδοσιακή ουδετερότητα της Ελβετίας δοκιμάστηκε και στο πρόσφατο παρελθόν, με νόμους των ΗΠΑ για την αποκάλυψη τραπεζικών δεδομένων, και κατά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η ουδετερότητα προστατεύει μόνο αν οι άλλοι τη σεβαστούν.

Η κρίση δασμών έχει επίσης πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση για στενότερους δεσμούς με την ΕΕ. Αν και η Ελβετία δεν είναι μέλος, είναι βαθιά ενσωματωμένη μέσω διμερών συμφωνιών, και ένα πακέτο νέων συμφωνιών θα τεθεί σε δημοψήφισμα πιθανόν τον επόμενο χρόνο.

Η Ελβετία, μια χώρα μόλις εννέα εκατομμυρίων κατοίκων, αναγκάζεται να επαναξιολογήσει την ουδετερότητά της και τις γεωπολιτικές της προτεραιότητες. Η διαμάχη με τις ΗΠΑ άνοιξε τα μάτια πολλών στη χώρα για την ανάγκη προσαρμογής σε έναν κόσμο που καθορίζεται από ισχύ και συναλλαγές.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

